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Специалисты УСТЭК значительно сократили время поиска повреждений на тепловых сетях

4 февраля 06:25
Фото: УСТЭК
Диагностическое оборудование нового поколения позволило специалистам УСТЭК значительно сократить время поиска повреждений на тепловых сетях.
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Тюмень

Сотрудникам УСТЭК часто приходится искать утечки теплоносителя в очень сложных условиях. При порыве трубопровода вода может не выходить на поверхность земли, а труба — располагаться на глубине нескольких метров. В таких условиях необходимо точно определить место возникновения повреждения, чтобы раскопать именно там, где нужно.

Существует несколько методов диагностики, один из них — акустический. Он осуществляется при помощи специального прибора, который состоит из датчика, фиксирующего звуковые волны утечки под землей, и приемника, обрабатывающего этот сигнал. Диагност надевает наушники, берет в руки прибор с установленным на нем датчиком, ходит вдоль предполагаемого места порыва, внимательно слушает и на слух определяет, где оно.

Много лет скрытые места утечек искали этим способом, но даже мастерство, профессионализм и чуткий слух сотрудников сектора диагностики УСТЭК не всегда позволяли определить их с первого раза. Не раз в случаях глубокого пролегания труб или высокой плотности почвы требовалась повторная диагностика.

С появлением на вооружении УСТЭК передового корреляционного течеискателя и нового акустического — находить скрытые повреждения стало проще и быстрее. Первый прибор в виде датчиков устанавливается на концах обследуемого участка — в точках доступа (тепловые и смотровые камеры, подвалы домов, шурф). Шум, издаваемый утечкой воды, является сигналом, обработав который компьютерная программа, учитывая диаметр и длину трубы, рассчитает расстояние от датчиков до места утечки. Следом при необходимости уточнения координат дефекта в дело вступит акустический прибор.

«Благодаря возможности одновременно устанавливать до 8-ми датчиков на участках сетей, коррелирующих между собой, можно за один замер обследовать протяженные участки тепловых сетей, вплоть до 2 км. Датчики программируются с помощью ноутбука прямо в полевых условиях, затем устанавливаются на трубопровод, а после окончания измерения данные загружаются обратно в ПК, где их можно либо очень подробно проанализировать и точно определить местоположение утечек, или просто быстро определить, между какими датчиками существуют скрытые утечки воды»,— рассказал инженер сектора диагностики Андрей Кузнецов.

Новое оборудование не боится помех, удобно в работе и обслуживании. Используя его, специалисты УСТЭК сумели значительно сократить время поиска повреждений на тепловых сетях.

#Новости#УСТЭК#Тюмень#Валерия Карашлийска#Технологии
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