Специалисты УСТЭК значительно сократили время поиска повреждений на тепловых сетях

«Благодаря возможности одновременно устанавливать до 8-ми датчиков на участках сетей, коррелирующих между собой, можно за один замер обследовать протяженные участки тепловых сетей, вплоть до 2 км. Датчики программируются с помощью ноутбука прямо в полевых условиях, затем устанавливаются на трубопровод, а после окончания измерения данные загружаются обратно в ПК, где их можно либо очень подробно проанализировать и точно определить местоположение утечек, или просто быстро определить, между какими датчиками существуют скрытые утечки воды»,— рассказал инженер сектора диагностики Андрей Кузнецов.