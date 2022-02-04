Снегопад и сильный ветер ждут жителей Тюмени в пятницу

Утром температура воздуха поднимется до – 3 градусов. До 14 часов дня будет идти снег, выпадет почти 5 мм осадков. Влажность в городе составит 85%, ветер южный 4-8 метров в секунду. Ближе к вечеру часть облаков рассеется.
В субботу похолодает до – 5 градусов, скорость ветра снизится до 3-4 метров в секунду. Осадков в это время не ожидается, влажность 80%. Атмосферное давление в Тюмени будет немного ниже нормы.
В воскресенье с 11 часов дня большая часть облаков над городом рассеется и появится солнце. При этом в Тюмени похолодает до – 9 градусов. Скорость ветра составит 2-4 метра в секунду, высота снежного покрова около 40 сантиметров.
На следующей неделе в областной столице снова потеплеет, серьёзных осадков не ожидается.