«Роза Хутор» принял уникальные олимпийские артефакты из коллекции Потанина

На протяжении двух месяцев РМОУ организует доставку на выставку студентов и школьников из Сочи и расположенных по соседству городов. Экскурсионные автобусы будут приезжать три раза в неделю. Экскурсоводы расскажут ребятам историю зимних Олимпийских игр от их основания в 1924 году до современности.