«Роза Хутор» принял уникальные олимпийские артефакты из коллекции Потанина

На открытии выставки в числе прочих гостей присутствовали легендарные хоккеисты Алексей Касатонов и Владимир Мышкин.
Выставка приурочена к открытию XXIV зимней Олимпиады в Пекине и проходит на курорте «Роза Хутор» — самом важном объекте Олимпийских игр 2014 года, построенном компанией «Интеррос» для их проведения. Об этом сообщает сайт kuban.aif.ru.
В коллекции Владимира Потанина собрано более сотни уникальных артефактов. Это и подлинные медали, памятные знаки и медали и другая символика зимних Олимпийских игр разных лет.
На открытии выставки присутствовали ректор Российского международного олимпийского университета, академик РАО Лев Белоусов и советские хоккеисты — двукратный олимпийский чемпион, генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов и олимпийский чемпион, бывший вратарь сборной Владимир Мышкин.
«Выставка сделана, чтобы дать толчок для молодого поколения, чтобы они почувствовали дух победителей, радость побед, медали, к которым надо стремиться. Думаю, это сработает», — сказал Касатонов.
Во время Олимпиады на Ратушной площади курорта будет организована трансляция наиболее интересных соревнований, а болельщики смогут посетить фестиваль «Роза Хутор Fan Fest».
С экспонатами олимпийской коллекции Владимира Потанина могут ознакомиться и гости Олимпийских игр в Пекине, для них будет организована фотовыставка.
На протяжении двух месяцев РМОУ организует доставку на выставку студентов и школьников из Сочи и расположенных по соседству городов. Экскурсионные автобусы будут приезжать три раза в неделю. Экскурсоводы расскажут ребятам историю зимних Олимпийских игр от их основания в 1924 году до современности.
«Мы хотим, чтобы эту коллекцию видели дети, подростки, чтобы они почувствовали и заразились динамикой олимпийского духа и спортивных соревнований. Нам кажется, что от восхищения объектом до занятий спортом дистанция сокращается. И в этом мы видим социальную миссию коллекции», — подытожил Лев Белоусов.