Почётный консул Белоруссии в Тюмени взял на контроль случай с избиением девушки

Консул рассказал изданию «Нашего города» о том, что взял ситуацию с избиением тюменки на личный контроль.
«Когда выскочила у меня в „Инстаграме“ эта новость, я своему помощнику сказал, чтобы они обратились в консульство и тогда мы сделаем запрос в орган»рассказал Владимир Шугля
Ранее начальница потерпевшей отметила, что она несколько раз обращалась в полицию из-за преследования и угроз Александра, но реакции от правоохранителей не поступило.
«Человек вёл себя максимально неадекватно. Болезненное преследование», — сказала начальница.
Женщина подчеркнула, что мужчина угрожал ножом, расправой и убийством.
2 февраля Александр напал на тюменку. Он сильно избил девушку, с большим количеством травм её доставили в больницу, где провели операцию.
Прокурор Тюменской области взял на контроль расследование уголовного дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью Ирине.
Известно, что ранее мужчина избивал и годами преследовал других трёх жертв. В отношении гражданина республики Беларусь возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».