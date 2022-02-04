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Почётный консул Белоруссии в Тюмени взял на контроль случай с избиением девушки

4 февраля 07:46
Фото: «Наш Город»
Резонансная ситуация вокруг жительницы Тюмени Ирины разгорелась 2 февраля, когда девушку жестоко избил бывший сожитель, гражданин Белоруссии Александр Ж. Потерпевшая попала в больницу с многочисленными травмами. Консул Белоруссии Владимир Шугля взял на личный контроль произошедший инцидент.

Консул рассказал изданию «Нашего города» о том, что взял ситуацию с избиением тюменки на личный контроль.

«Когда выскочила у меня в „Инстаграме“ эта новость, я своему помощнику сказал, чтобы они обратились в консульство и тогда мы сделаем запрос в орган»рассказал Владимир Шугля

Ранее начальница потерпевшей отметила, что она несколько раз обращалась в полицию из-за преследования и угроз Александра, но реакции от правоохранителей не поступило.

«Человек вёл себя максимально неадекватно. Болезненное преследование», — сказала начальница.

Женщина подчеркнула, что мужчина угрожал ножом, расправой и убийством.

2 февраля Александр напал на тюменку. Он сильно избил девушку, с большим количеством травм её доставили в больницу, где провели операцию.

Прокурор Тюменской области взял на контроль расследование уголовного дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью Ирине.

Известно, что ранее мужчина избивал и годами преследовал других трёх жертв. В отношении гражданина республики Беларусь возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

#Новости#Сергей Антонов#Происшествия
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