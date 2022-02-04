Переселение аварийного дома в Тюмени отложили до 2029 года

Дом на улице Оловянникова, 26, был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2018 году. Но в текущем году его не будут расселять, так как в Тюмени еще много аварийного жилья (признанного таковым в период с января 2012-го по январь 2017-го года), и именно эти дома будут расселяться в первую очередь. Предельный срок расселения дома № 26 по ул. Оловянникова – 01.01.2029 года.