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Переселение аварийного дома в Тюмени отложили до 2029 года

4 февраля 10:44
Фото: 1МI
Дом, расположенный на улице Оловянникова, 26, в Тюмени признан аварийным, в очереди на расселение он будет стоять до 2029 года, такое решение приняли специалисты департамента городского хозяйства и управляющей компании, сообщили на официальном сайте администрации города.
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Тюмень

Имеющиеся проблемы и процедуру расселения данного дома 18 января и 3 февраля обсудили с жителями специалисты департамента городского хозяйства Тюмени и управляющей компании ООО «Системы городского обслуживания» («СГО»).

Дом на улице Оловянникова, 26, был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2018 году. Но в текущем году его не будут расселять, так как в Тюмени еще много аварийного жилья (признанного таковым в период с января 2012-го по январь 2017-го года), и именно эти дома будут расселяться в первую очередь. Предельный срок расселения дома № 26 по ул. Оловянникова – 01.01.2029 года.

Осмотрев дом на Оловянникова, специалисты установили, что здание не промерзает, территория около дома и крыша очищены от снега, везде убран мусор.

Представители УК отметили, что дом находится на контроле и особое внимание уделяется несущим конструкциям. В случае обнаружения угрозы безопасности для жителей, УК всегда готова предпринять необходимые меры.

По правилам технической эксплуатации жилфонда ремонт в таких домах предполагает только устранение аварийных ситуаций инженерных коммуникаций и подготовку к сезонной эксплуатации. Кроме этого, исходя из результатов осмотра, в ближайшее время УК отремонтирует ступени в третьем подъезде и обшивку стен в местах общего пользования.

Из-за аварийности дома жители освобождены от платы за капитальный и текущий ремонт. Коэффициент оплаты за содержание имущества ниже на 0,5. При этом большинство квартир оснащены индивидуальными приборами учета воды и электроэнергии. Отмечено, что горячее водоснабжение не предусмотрено проектом.

Департамент городского хозяйства добавляет, что надлежащее содержание жилых помещений должно обеспечиваться их собственниками.

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