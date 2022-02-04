Переселение аварийного дома в Тюмени отложили до 2029 года

Имеющиеся проблемы и процедуру расселения данного дома 18 января и 3 февраля обсудили с жителями специалисты департамента городского хозяйства Тюмени и управляющей компании ООО «Системы городского обслуживания» («СГО»).
Дом на улице Оловянникова, 26, был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2018 году. Но в текущем году его не будут расселять, так как в Тюмени еще много аварийного жилья (признанного таковым в период с января 2012-го по январь 2017-го года), и именно эти дома будут расселяться в первую очередь. Предельный срок расселения дома № 26 по ул. Оловянникова – 01.01.2029 года.
Осмотрев дом на Оловянникова, специалисты установили, что здание не промерзает, территория около дома и крыша очищены от снега, везде убран мусор.
Представители УК отметили, что дом находится на контроле и особое внимание уделяется несущим конструкциям. В случае обнаружения угрозы безопасности для жителей, УК всегда готова предпринять необходимые меры.
По правилам технической эксплуатации жилфонда ремонт в таких домах предполагает только устранение аварийных ситуаций инженерных коммуникаций и подготовку к сезонной эксплуатации. Кроме этого, исходя из результатов осмотра, в ближайшее время УК отремонтирует ступени в третьем подъезде и обшивку стен в местах общего пользования.
Из-за аварийности дома жители освобождены от платы за капитальный и текущий ремонт. Коэффициент оплаты за содержание имущества ниже на 0,5. При этом большинство квартир оснащены индивидуальными приборами учета воды и электроэнергии. Отмечено, что горячее водоснабжение не предусмотрено проектом.
Департамент городского хозяйства добавляет, что надлежащее содержание жилых помещений должно обеспечиваться их собственниками.