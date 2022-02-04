Объявлены имена лауреатов Премии для молодых политтехнологов имени Юрия Воротникова

Как сообщает newsnn.ru, премию решили назвать именем Юрия Воротникова (1976 - 2021) - известного российского политконсультанта, соавтора культовой книги «Десять шагов по вертикали». В прошлом году его не стало, и в память о нем друзьями и партнерами Юрия из компании «Минченко консалтинг» была учреждена премия, призванная оказать поддержку молодым талантам, специализирующимся на политических технологиях.
По мнению Минченко, за 20 лет на его глазах Юрий превратился в мощного профессионала, пользующегося заслуженным авторитетом у коллег.
«На многих проектах мы работали бок о бок», - говорит Минченко.
Он вспоминает Юрия как постоянного участника семинаров «Минченко консалтинг», друга и соратника компании. Поэтому было решено учредить премию для молодых политтехнологов имени Воротникова.
По словам члена жюри премии, эксперта по публичному имиджу политиков, актера, режиссера Льва Харламова, с Воротниковым было «всегда радостно». Ему удавалось сочетать в себе столь разные качества, как яркость и тонкость, громкость и внимательность, умение активно подавать себя и способность глубоко всматриваться в другого. По мнению Харламова, «премия очень на него похожа».
Об этом говорит и свободная форма заявок, и разнообразие претендентов и их работ, и активные споры среди экспертов. «Это точно Юрина премия», - считает он.
По мнению другого члена жюри, вице-губернатора Севастополя Сергея Толмачева, премии для молодых политтехнологов имени Воротникова, да и самому первому конкурсу его имени присущ его стиль. Когда сочетаются креатив, нацеленность на результат и хороший соревновательный драйв. Поэтому, по словам Толмачева, это может служить данью памяти его друга и доброй ежегодной традицией.
В состав жюри вошел и ряд других известных политтехнологов и общественных деятелей. Таких, например, как исполнительный директор «Минченко консалтинг», автор книги «Четыре всадника информационного Апокалипсиса: краткое руководство по управлению репутацией политика» Евгения Стулова.
Уже объявлены имена первых лауреатов премии. Гран-при жюри решило присудить Евгению Яцюку за «Эффективное взаимодействие интернет-технологов и технологов», с помощью которого он помогал «Единой России» в кампании по выборам в Госдуму в Севастополе.
В номинации «Лучшая работа с образом политика» лучшим стал Михаил Красулин за «Сказ о превращении бюрократа-пенсионера в победителя и надежду всех рассерженных ярославцев». Он занимался выборной кампанией в Госдуму входящего в СРЗП А. Лисицына в 194-м округе. Обладателем премии «Лучшая кампания в интернете» стал Владимир Курков, помогавший «Справедливой России» в 137-м округе в Новосибирской области с «блицкригом за два месяца». Автором «Лучшего антикризиса» стал Артем Речицкий и его «Потоп в поликлинике. ЧП или шанс? Антикризисный опыт». Он работал на «Единую Россию» в Красноярском крае.
В нынешнем году призовой фонд премии размером в 900 тысяч рублей был сформирован, помимо «Минченко консалтинг», также с участием Фонда развития гражданского общества и управляющего партнера «К5 Инвестиционная группа» Дмитрия Тарасова.