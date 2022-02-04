Объявлены имена лауреатов Премии для молодых политтехнологов имени Юрия Воротникова

В номинации «Лучшая работа с образом политика» лучшим стал Михаил Красулин за «Сказ о превращении бюрократа-пенсионера в победителя и надежду всех рассерженных ярославцев». Он занимался выборной кампанией в Госдуму входящего в СРЗП А. Лисицына в 194-м округе. Обладателем премии «Лучшая кампания в интернете» стал Владимир Курков, помогавший «Справедливой России» в 137-м округе в Новосибирской области с «блицкригом за два месяца». Автором «Лучшего антикризиса» стал Артем Речицкий и его «Потоп в поликлинике. ЧП или шанс? Антикризисный опыт». Он работал на «Единую Россию» в Красноярском крае.