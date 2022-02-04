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Медики в тюменских сёлах получат внедорожники

4 февраля 06:52
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Медики в тюменских сёлах получат внедорожники
В Областную больницу № 11 поступили пять новых автомобилей марки «NIVA TRAVEL», которые будут переданы медикам в сёлах Тюменской области, и использоваться для рабочих выездов, рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Внедорожники получат медики в сёлах Аромашево, Омутинское и Юргинское. Ещё два автомобиля оставят в Голышмановском городском округе.

«Большинство медиков имеют водительские права и саами смогут пользоваться новым транспортом, чтобы выезжать домой к пациентам, которые не могут посетить медпункт самостоятельно, а также оказывать врачебные услуги жителям удалённых поселений», — уточнил Алексей Белов, главврач ОБ№ 11.

Он также добавил, что первую машину скоро получит Боровлянский ФАП. Ещё одна отправится фельдшеру в село Медведево. Помимо того, за этот год планируется передать медработникам ещё 15 авто марки «LADA Largus».

Ранее в областную больницу № 11 в Голышманово поступил современный видеориноларингоскоп для обследования ЛОР-органов. Исследование органов дыхания для лор-врачей в Тюменской области теперь будет проходить быстрее и качественнее. Медоборудование закупили в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

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