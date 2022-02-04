Итоги дня: предсмертное видео подростка, дети пострадали в ДТП, разработка моста

Вечером 2 февраля из окна 14-этажного жилого дома выпал школьник. Молодой человек скончался на месте от полученных травм. В группе ВК «ЧС Тюмень» опубликовали видеоролик парня, в котором он рассказала о своих проблемах. Школьник рассказывает о неприятном поведении учителей и администрации учебного учреждения, о плохих отношениях с родственниками и родителями и о том, что он ничего не может сделать в своей жизни.
В конце видеоролика, парень предлагает девушка красить ногти на мизинцах в качестве знака для молодых людей, которые хотят просто с кем-то поговорить.
В результате снегопада обострилась аварийная обстановка на дорогах. На трассе Тюмень-Омск на 37-м километре автодороги столкнулись «Рено» и «Лада». Предварительно стало известно, что управляющая автомобилем «Рено» не убедилась в безопасности манёвра и выехала на встречку. Вместе с ней в машине находились две дочери — 5 и 7 лет. В итоге различные травмы получили четверо — водитель «Рено» и её дети, а также 21-летний молодой человек, управлявший встречной машиной.
В декабре на портале госзакупок разместили конкурс на разработку проекта строительства моста через Туру с путепроводом через ул. Щербакова, 2-я Луговая до ул. Коммунистической. Победу одержала компания ООО «ПИИ Тюменьдорпроект». Стоимость контракта составила 117 млн 550 тысяч рублей.
Это дочерняя фирма «Мостостроя-11». Организация прославилась благодаря скандалам вокруг построенных ею объектов. Например, в октябре 2020 года под автобусом провалился асфальт. Строительством развязки по ул. Мельникайте — 30 лет Победы, на которой произошел инцидент, занимался именно «Мостострой-11».
Также, эту фирму летом 2021 года в качестве подрядчика выбрали для строительства нового корпуса ТюмГУ.