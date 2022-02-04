Итоги дня: предсмертное видео подростка, дети пострадали в ДТП, разработка моста

Вечером 2 февраля из окна 14-этажного жилого дома выпал школьник. Молодой человек скончался на месте от полученных травм. В группе ВК «ЧС Тюмень» опубликовали видеоролик парня, в котором он рассказала о своих проблемах. Школьник рассказывает о неприятном поведении учителей и администрации учебного учреждения, о плохих отношениях с родственниками и родителями и о том, что он ничего не может сделать в своей жизни.