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Итоги дня: предсмертное видео подростка, дети пострадали в ДТП, разработка моста

4 февраля 16:53
Фото: 1Mi
Подросток в предсмертном видео объяснил свой поступок. В ДТП на трассе Тюмень-Омск пострадали две девочки 5-и и 7-и лет. Разработкой проекта моста через Туру займётся дочерняя фирма скандально известного «Мостостроя-11».

Школьник в предсмертном видео рассказал о причинах своего поступка

Вечером 2 февраля из окна 14-этажного жилого дома выпал школьник. Молодой человек скончался на месте от полученных травм. В группе ВК «ЧС Тюмень» опубликовали видеоролик парня, в котором он рассказала о своих проблемах. Школьник рассказывает о неприятном поведении учителей и администрации учебного учреждения, о плохих отношениях с родственниками и родителями и о том, что он ничего не может сделать в своей жизни.

В конце видеоролика, парень предлагает девушка красить ногти на мизинцах в качестве знака для молодых людей, которые хотят просто с кем-то поговорить.

Дети пострадали в ДТП на тюменской трассе

В результате снегопада обострилась аварийная обстановка на дорогах. На трассе Тюмень-Омск на 37-м километре автодороги столкнулись «Рено» и «Лада». Предварительно стало известно, что управляющая автомобилем «Рено» не убедилась в безопасности манёвра и выехала на встречку. Вместе с ней в машине находились две дочери — 5 и 7 лет. В итоге различные травмы получили четверо — водитель «Рено» и её дети, а также 21-летний молодой человек, управлявший встречной машиной.

Проект моста через Туру разработает дочка "Мотостроя-11"

В декабре на портале госзакупок разместили конкурс на разработку проекта строительства моста через Туру с путепроводом через ул. Щербакова, 2-я Луговая до ул. Коммунистической. Победу одержала компания ООО «ПИИ Тюменьдорпроект». Стоимость контракта составила 117 млн 550 тысяч рублей.

Это дочерняя фирма «Мостостроя-11». Организация прославилась благодаря скандалам вокруг построенных ею объектов. Например, в октябре 2020 года под автобусом провалился асфальт. Строительством развязки по ул. Мельникайте — 30 лет Победы, на которой произошел инцидент, занимался именно «Мостострой-11».

Также, эту фирму летом 2021 года в качестве подрядчика выбрали для строительства нового корпуса ТюмГУ.

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