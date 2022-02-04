Дочка скандально известного «Мостостроя-11» разработает проект моста через Туру

Электронный конкурс опубликован МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени», а по документом заказчиком числится департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации. За разработку проектной документации строительства моста с путепроводом планировали заплатить 117 556 571 рублей.
В конкурсе победу одержала компания ООО «ПИИ Тюменьдорпроект». Это дочка «Мостострой-11», которая и строила эту развязку. Стоимость контракта немного сократили — до 117 млн 550 тысяч рублей.
«Тюменьдорпроект» находится под руководством Романа Мещерякова, фирма властей занимается инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора. По данным из открытых источников, Мещеряков в 2002 году закончил Сибирский автомобильно-дорожный университет в Омске.
Дочка «Мостострой-11» была зарегистрирована 27 лет назад. В 2020 году доходы организации составили более 162 миллионов рублей. Однако чистые активы и денежный поток в том же году ушли в минус — на 26 млн и 1,3 млн рублей соответственно.
За время существования компания «ПИИ Тюменьдорпроект» приняла участие в 136 торговых процедурах, 108 контрактах. В 2021 году фирма заключила 9 контрактов на 21 млн рублей. В 2020 году сумма контрактов была в несколько раз выше — 146 млн рублей.
Кроме того, на счету ООО немало судебных дел, в большинстве из них организация выступала ответчиком. Уже завершено 53 дела в отношении «Тюменьдорпроект» на почти 59 миллионов рублей. Истцом фирма была в 22 делах на почти 13 млн рублей.
Компанию проверяли 4 раза, но ни Роструд, ни МЧС, ни Ространснадзор нарушений не обнаружили.
Ранее проектно-изыскательский институт не раз подготавливал проектные документации тоннелей, мостов и автодорог Тюмени. Например, фирма разрабатывала проекты тоннеля на перекрестке улиц Мельникайте и Республики, транспортной развязки, проходящей через природный парк «Тополя» неподалеку от района Патрушева.
Организацией «Мостострой-11» управляет Николай Руссу. Компания известна скандалами вокруг объектов, построенных ею, и своими действиями.
Например, в октябре 2020 года на развязку по ул. Мельникайте — 30 лет Победы под автобусом провалился асфальт. Строительством занимался именно «Мостострой-11». Движение по развязке открыли в середине августа того же года. Первый инцидент — уже через 2 месяца. К слову, развязка стоила 2 млрд рублей, и сдали её раньше срока.
В январе 2020 года в отношении организации возбудили административное дело за слив бетона в лесу. Росприроднадзор выезжал на обозначенное место в районе 11-го км Ялуторовского тракта и обнаружил нарушения.
В лесу зафиксировали следы работы крупной техники, бетон на стволах деревьев и растительности, куски бетона размером до 50 см. Специалисты оценили площадь загрязнения в 828 кв. м.
А в августе 2021 года жители Тюмени начали жаловаться на отсутствие света на новой набережной Туры на левом берегу. Уже в сентябре горожане возмутились тем, что «Мостострой-11» разрушает Березовую рощу. Во время подготовки к укладке труб спецтехника ездила прямо по роще.