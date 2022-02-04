Дочка скандально известного «Мостостроя-11» разработает проект моста через Туру

Например, в октябре 2020 года на развязку по ул. Мельникайте — 30 лет Победы под автобусом провалился асфальт. Строительством занимался именно «Мостострой-11». Движение по развязке открыли в середине августа того же года. Первый инцидент — уже через 2 месяца. К слову, развязка стоила 2 млрд рублей, и сдали её раньше срока.