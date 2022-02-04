Дмитрий Чернышенко вошёл в состав делегации России на Олимпийских играх в Пекине

На национальном стадионе Пекина “Птичье гнездо” сегодня пройдет торжественное открытие главных спортивных соревнований.
Как заметил Дмитрий Чернышенко, Олимпийские игры – это триумф спортивного мастерства и силы духа, они пропагандируют ценности справедливого соперничества и единства людей во всем мире. В столице Китая соберутся порядка 4000 спортсменов из более 90 государств мира. “Мы благодарны коллегам из КНР и МОК за качественную организацию состязаний. В период пандемии это особенно важно. Была проведена серьезная работа, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для всех участников”, – сказал Чернышенко.
По словам вице-премьера, российская сборная включила в свой состав как опытных спортсменов, так и дебютантов игр, успевших проявить себя на мировом спортивном поприще. В составе сборной – 213 атлетов, представляющих 34 российских региона. Из них 62 заслуженных мастера спорта, 72 мастера спорта международного класса и 55 мастеров спорта.
“Первые российские спортсмены уже вышли на старт в соревнованиях по фристайлу. Анастасия Смирнова прошла в финал состязаний. Борьбу в командном турнире также начали наши фигуристы и женская сборная по хоккею. Эти виды спорта представляют сильные атлеты – чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова и чемпионка Европы Камила Валиева”, – сказал Чернышенко. Он также добавил: завтра разыграют первые медали по биатлону, конькобежному спорту, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, фристайлу и шорт-треку. Чернышенко пожелал всем спортсменам без исключения силы духа и справедливого судейства и добавил: Россия за них болеет.
На церемонии открытия знаменосцами российской сборной станут серебряный призер Олимпийских игр в Сочи по конькобежному спорту, чемпионка мира Ольга Фаткулина, а также Вадим Шипачев, олимпийский чемпион, чемпион мира по хоккею и двукратный обладатель Кубка Гагарина.
Чернышенко назвал Ольгу Фаткулину и Вадима Шипачева примером целеустремленности и спортивного характера. Он считает этих спортсменов достойным выбором в качестве знаменосцев сборной РФ.
В период с 4 по 20 февраля на зимних Олимпийских играх в китайской столице разыграют 109 комплектов наград в 15 дисциплинах. Китайская столица станет первым городом, принимавшим как летние, так и зимние Игры.