Дмитрий Чернышенко вошёл в состав делегации России на Олимпийских играх в Пекине

“Первые российские спортсмены уже вышли на старт в соревнованиях по фристайлу. Анастасия Смирнова прошла в финал состязаний. Борьбу в командном турнире также начали наши фигуристы и женская сборная по хоккею. Эти виды спорта представляют сильные атлеты – чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова и чемпионка Европы Камила Валиева”, – сказал Чернышенко. Он также добавил: завтра разыграют первые медали по биатлону, конькобежному спорту, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, фристайлу и шорт-треку. Чернышенко пожелал всем спортсменам без исключения силы духа и справедливого судейства и добавил: Россия за них болеет.