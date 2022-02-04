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Дирижёром тюменского оркестра стала Фаузия Тажина

4 февраля 09:03
Фото: 1Mi
Дирижёром тюменского орекстра стала Фаузия Тажина
В ходе пресс-конференции была представлена новый художественный руководитель и главный дирижёр камерного оркестра «Камерата Сибири». Должность заняла выпускница Новосибирской консерватории Фаузия Тажина, рассказали на официальном сайте ТКТО.
Сюжет
Тюмень

Новый дирижёр займёт место прежнего руководителя Антона Шароева, который скончался в октябре прошлого года в возрасте 91 год. Он был первым дирижёром, приступив к работе в 1998 году.

«Уже 9 февраля „Камерата Сибири“ покажет обновленное, „женское лицо“: ведь в оркестре теперь только девушки!», — отметили в Тюменском концертно-театральном объединении.

Журналистам Фаузия рассказала, что такой пост занимает впервые и имеет много планов для развития музыкального коллектива.

Ранее «Наш Город» писал, что на сайте ТКТО была опубликована вакансия на должность нового руководителя Тюменского оркестра и условия, чтобы её получить.

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#Новости#Общество#Оркестры#Тюмень#Дарья Гасникова
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