Дирижёром тюменского оркестра стала Фаузия Тажина

Новый дирижёр займёт место прежнего руководителя Антона Шароева, который скончался в октябре прошлого года в возрасте 91 год. Он был первым дирижёром, приступив к работе в 1998 году.
«Уже 9 февраля „Камерата Сибири“ покажет обновленное, „женское лицо“: ведь в оркестре теперь только девушки!», — отметили в Тюменском концертно-театральном объединении.
Журналистам Фаузия рассказала, что такой пост занимает впервые и имеет много планов для развития музыкального коллектива.
Ранее «Наш Город» писал, что на сайте ТКТО была опубликована вакансия на должность нового руководителя Тюменского оркестра и условия, чтобы её получить.