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Александр Моор выступил с обращением к тюменским олимпийцам

4 февраля 04:32
Фото: Александр Моор Вконтакте
Губернатор Тюменской области выразил слова поддержки в адрес российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Пекине. От нашего региона в состав вошли Логинов, Сорина, Спицов и Якимушкин.

Глава региона отметил, что Тюменская область является одним из лучших по подготовке биатлонистов и лыжников.

«Победы наших спортсменов объединяют нас, мотивируют юное поколение на высший результат, укрепляют имидж региона, вдохновляют действующих спортсменов на повторение успеха», — сказал глава региона.

Губернатор призвал земляков поддержать своих соотечественников. Он подчеркнул, что всеобщий посыл сможет укрепить в тюменских спортсменах уверенность в своих силах.

«Спортсменам придётся выступать без национальных символов и без российских болельщиков на трибунах. Наша с вами поддержка очень важна!»Александр Моор, губернатор Тюменской области

Зимние олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Из-за допингового скандала, спортсмены участвуют под нейтральным флагом Международного олимпийского комитета.

От нашего региона на играх выступят биатлонист Александр Логинов и лыжники Татьяна Сорина, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

#Новости#Сергей Антонов#Общество
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