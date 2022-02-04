Александр Моор выступил с обращением к тюменским олимпийцам

Глава региона отметил, что Тюменская область является одним из лучших по подготовке биатлонистов и лыжников.
«Победы наших спортсменов объединяют нас, мотивируют юное поколение на высший результат, укрепляют имидж региона, вдохновляют действующих спортсменов на повторение успеха», — сказал глава региона.
Губернатор призвал земляков поддержать своих соотечественников. Он подчеркнул, что всеобщий посыл сможет укрепить в тюменских спортсменах уверенность в своих силах.
«Спортсменам придётся выступать без национальных символов и без российских болельщиков на трибунах. Наша с вами поддержка очень важна!»Александр Моор, губернатор Тюменской области
Зимние олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Из-за допингового скандала, спортсмены участвуют под нейтральным флагом Международного олимпийского комитета.
От нашего региона на играх выступят биатлонист Александр Логинов и лыжники Татьяна Сорина, Денис Спицов и Иван Якимушкин.