ВТБ выходит на рынок неипотечных сделок

Для своих клиентов ВТБ запускает предодобренную ипотеку и на три месяца зафиксирует по ней ставку. Она будет доступна для покупки квартир и позволит застраховать цену ипотеки от ухудшения рыночной конъюнктуры. Это упростит и клиентский путь — заемщику не нужно будет собирать документы о доходе и занятости. Предложения будут формироваться индивидуально в зависимости от платежеспособности заемщика, их уже получили более 360 тыс. клиентов ВТБ, в дальнейшем ежемесячно они будут формироваться для 200 — 700 тыс. потенциальных заемщиков.