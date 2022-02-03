Врачи назвали эффективный препарат для профилактики коронавирусной инфекции

В том месяце, пока они принимали азоксимера бромида и в течение последующих трех месяцев у участников эксперимента было выявлено 13,1% случаев заболевания ОРВИ и лишь 2,4% — случаев ковида. А среди тех, кто этот препарат не принимал, ОРВИ перенесли 57,3%, а коронавирус — 26,2%. Костинов также отметил, что прием азоксимера бромид для профилактики в три раза снижает острую респираторную заболеваемость у детей, и примерно на 66% — частоту других инфекционных заболеваний.