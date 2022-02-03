Врачи назвали эффективный препарат для профилактики коронавирусной инфекции

Эксперты отметили тот факт, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня настоятельно рекомендует не относиться к штамму «омикрон» легкомысленно — как к обычному сезонному гриппу, сообщает newsnn.ru.
Так, заместитель главврача Городской клинической больницы № 24, профессор Сергей Зырянов рассказал о том, что когда все известные методы при лечении тяжело-больных пациентов с ковидом уже не работают, медики вынуждены использовать любой шанс. И именно таким шансом стала оригинальная молекула азоксимера бромид — действующее вещество препарата «Полиоксидоний». По словам эксперта, у отечественного здравоохранения есть опыт использования этого вещества. Оно часто используется, когда иммунитет пациента перестает справляться самостоятельно, его стимулируют при помощи иммуномодуляторов.
В свою очередь доктор медицинских наук, заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации 1-го МГМУ им. И. М. Сеченова Михаил Костинов отметил, что азоксимера бромид положительно воздействует на иммунитет. По его словам, в 2020 году было проведено исследование применения препарата с целью профилактики коронавирусной инфекции. В исследовании участвовали 913 медработников «красных зон».
В том месяце, пока они принимали азоксимера бромида и в течение последующих трех месяцев у участников эксперимента было выявлено 13,1% случаев заболевания ОРВИ и лишь 2,4% — случаев ковида. А среди тех, кто этот препарат не принимал, ОРВИ перенесли 57,3%, а коронавирус — 26,2%. Костинов также отметил, что прием азоксимера бромид для профилактики в три раза снижает острую респираторную заболеваемость у детей, и примерно на 66% — частоту других инфекционных заболеваний.
В числе прочего, в ходе круглого стола было отмечено, что полиоксидоний показал хорошие результаты в сфере профилактики COVID-19 и в ходе исследования, проведенного сотрудниками Военно-медицинской академией им С. М. Кирова. В нем принимали участие медработники «красной зоны». Доля заболевших коронавирусом в основной группе, в которую вошел 41 медработник, составила около 3%, тогда как в контрольной группе численностью 37 человек заболели 16% участников.