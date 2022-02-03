В Тюменской области почти месяц ищут 48-летнюю женщину

На вид женщине 45-50 лет, ее рост 170 сантиметров, у нее короткая стрижка. Поисковики не знают, во что была одета женщина в момент пропажи. Любого, кто видел ее, просят сообщить об этом в дежурную часть МВД «Тюменский» по телефону 30-02-02.