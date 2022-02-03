В Тюменской области почти месяц ищут 48-летнюю женщину

Она вышла из дома 8 января и не вернулась.
На вид женщине 45-50 лет, ее рост 170 сантиметров, у нее короткая стрижка. Поисковики не знают, во что была одета женщина в момент пропажи. Любого, кто видел ее, просят сообщить об этом в дежурную часть МВД «Тюменский» по телефону 30-02-02.
Ранее «Наш город» писал, что 1 января в Тюмени пропала 48-летняя Поспелова Наталья Владимировна. У женщины короткая стрижка, рост 160 см, зелёные глаза.
В январе волонтёры и сотрудники полиции нашли 12 пропавших тюменцев. Двое из них — подростки, все они благополучно вернулись домой. В одном случае подтвердилась смерть жителя Тюменской области.