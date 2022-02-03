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В Тюменской области открылись дополнительные временные пункты для пациентов с ОРВИ

3 февраля 13:25
Фото: 1Mi
В связи с ростом числа тюменцев с симптомами ОРВИ, обращающихся в поликлиники, в регионе начали работать временные пункты-фильтры, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области. Дополнительные пункты размещены в школах и спортивных центрах.

Тюменцам, пришедшим в подобный пункт, медики проведут общий осмотр и при наличии показаний бесплатно возьмут тест на COVID-19. При получении положительного результата пациенту сразу выдадут необходимые лекарства.

Если у вас появились симптомы ОРВИ в легкой форме, вы можете без предварительной записи с 08:00 до 20:00 обратиться напрямую на фильтр.

На фильтрах помощь оказывают как взрослым, так и детям.

Адреса пунктов:

— школа № 43 (Щербакова, 94);

— школа № 22 (Садовая, 121);

— школа № 88 (Московский тракт, 129/1);

— лицей № 81 (Ватутина, 10Б);

— школа № 63 (Широтная, 181а);

— школа № 67 (Домостроителей, 2а);

— школа № 70 ( В. Гнаровской, 3а);

— школа № 65 корпус 1 (Широтная, 116);

— аудиторный корпус ТюмГМУ (50 лет Октября, 53а) — с 08:00 до 22:00;

— школа № 41 (Воровского, 11а) — с 07.02.2022;

— Центр олимпийской подготовки «Дзюдо-центр» ( В. Гнаровской, 1);

— Боровская средняя школа (Тюменский район, Боровский, Ленинградская, 7);

— Голышмановская спортивная школа олимпийского резерва ( Голышманово, Карла Маркса, д. 1 стр. 3, помещение 1).

Ранее «НашГород» сообщал о том, что теперь тюменцы смогут отслеживать расположение временных пунктов на Геопортале. На карту уже нанесены открывшиеся в школах фильтры.

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