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В Тюменской области 26-летний мужчина избил и задушил 52-летнего знакомого

3 февраля 08:16
Фото: 1Mi
В Тюменской области 26-летний мужчина избил и задушил 52-летнего знакомого
Предстанет перед судом 26-летний тоболяк, который жестоко избил и задушил 52-летнего знакомого, после чего оставил тело в подъезде, сообщили в объединённой пресс-службе судов.
Сюжет
Тюмень

Ночью в ноябре прошлого года в квартире многоэтажки в Тобольске между пьяным обвиняемым и жертвой произошёл конфликт. В результате молодой человек избил старшего знакомого, а после сомкнул руки на шее и давил, пока тот не перестал дышать.

«Утром местные жители в подъезде обнаружили бездыханное тело. Жильцы вызвали полицию. Специалисты установили, что смерть 52-летнего мужчины наступила в результате механической асфиксии от сдавливания шеи руками», — следует из материалов уголовного дела.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в Тобольский городской суд. Молодой тоболяк обвиняется по статье 105.1 УК РФ «Умышленное убийство». За своё злодеяние он может лишиться свободы на срок от 6 до 15 лет.

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#Новости#Убийство#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
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