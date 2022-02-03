В Тюменской области 26-летний мужчина избил и задушил 52-летнего знакомого

Ночью в ноябре прошлого года в квартире многоэтажки в Тобольске между пьяным обвиняемым и жертвой произошёл конфликт. В результате молодой человек избил старшего знакомого, а после сомкнул руки на шее и давил, пока тот не перестал дышать.
«Утром местные жители в подъезде обнаружили бездыханное тело. Жильцы вызвали полицию. Специалисты установили, что смерть 52-летнего мужчины наступила в результате механической асфиксии от сдавливания шеи руками», — следует из материалов уголовного дела.
Сейчас материалы уголовного дела направлены в Тобольский городской суд. Молодой тоболяк обвиняется по статье 105.1 УК РФ «Умышленное убийство». За своё злодеяние он может лишиться свободы на срок от 6 до 15 лет.