В Тюмени задержан 42-летний «мастер», который обещал ремонт и сбегал с деньгами

Он брал аванс за оказание услуг по ремонту квартир и больше не отвечал на звонки.
«Суммы были разные, от 20 до 95 тысяч рублей. После чего „мастер“ переставал выходить на связь»,отмечают тюменские следователи.
В ходе следствия подтверждены 6 эпизодов его противоправной деятельности. Например, «мастер» украл электросамокат.
Общий ущерб от действий злоумышленника составил 300 000 рублей. Заведено уголовное дело, которое направлено в суд.
Если вы пострадали от действий злоумышленника, сообщите об этом в полицию города. Расследование дела продолжается.