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В Тюмени задержан 42-летний «мастер», который обещал ремонт и сбегал с деньгами

3 февраля 11:25
Фото: УМВД по Тюменской области
В Тюмени 42-летний ранее судимый мужчина обвиняется в мошенничестве, сообщает УМВД региона.

Он брал аванс за оказание услуг по ремонту квартир и больше не отвечал на звонки.

«Суммы были разные, от 20 до 95 тысяч рублей. После чего „мастер“ переставал выходить на связь»,отмечают тюменские следователи.

В ходе следствия подтверждены 6 эпизодов его противоправной деятельности. Например, «мастер» украл электросамокат.

Общий ущерб от действий злоумышленника составил 300 000 рублей. Заведено уголовное дело, которое направлено в суд.

Если вы пострадали от действий злоумышленника, сообщите об этом в полицию города. Расследование дела продолжается.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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