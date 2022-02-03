В Тюмени суд оправдал полицейских, которые раскрыли собственный наркопритон

Владимир Азаров и Владислав Зудов, хотели «повысить показатели борьбы с наркопреступностью». Для этого они использовали квартиру на улице Западносибирской. На оперативников завели уголовные дела по ст. 286 и 228 УК РФ. Стоит отметить, что по второму делу (незаконные оборот наркотиков) Владимир Азаров признан невиновным.
«Оба бывших оперативника получили право на реабилитацию и на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием»отметили представители суда.
Мужчины освобождены в зале суда в связи с фактическим отбытием наказания (они находились в СИЗО с 10 февраля прошлого года.
Между тем тюменцев подобное решение судей удивило.
«Вот это я понимаю, правосудие, браво! Как все красиво извернули!»сообщила Вероника П. в одном из тюменских пабликов.