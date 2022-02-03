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В Тюмени суд оправдал полицейских, которые раскрыли собственный наркопритон

3 февраля 14:36
Фото: 1Mi
В Тюмени Центральный райсуд оправдал сотрудников МВД, которые инсценировали наркопритон, сообщает пресс-служба региональных судов.

Владимир Азаров и Владислав Зудов, хотели «повысить показатели борьбы с наркопреступностью». Для этого они использовали квартиру на улице Западносибирской. На оперативников завели уголовные дела по ст. 286 и 228 УК РФ. Стоит отметить, что по второму делу (незаконные оборот наркотиков) Владимир Азаров признан невиновным.

«Оба бывших оперативника получили право на реабилитацию и на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием»отметили представители суда.

Мужчины освобождены в зале суда в связи с фактическим отбытием наказания (они находились в СИЗО с 10 февраля прошлого года.

Между тем тюменцев подобное решение судей удивило.

«Вот это я понимаю, правосудие, браво! Как все красиво извернули!»сообщила Вероника П. в одном из тюменских пабликов.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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