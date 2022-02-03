В Тюмени суд оправдал полицейских, которые раскрыли собственный наркопритон

Владимир Азаров и Владислав Зудов, хотели «повысить показатели борьбы с наркопреступностью». Для этого они использовали квартиру на улице Западносибирской. На оперативников завели уголовные дела по ст. 286 и 228 УК РФ. Стоит отметить, что по второму делу (незаконные оборот наркотиков) Владимир Азаров признан невиновным.