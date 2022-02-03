В Тюмени предприятиям промышленности будет выделено 200 миллионов

Александр Моор поручил возвратить предпринимателям льготу по возмещению первого взноса по договорам лизинга, на которую ранее в бюджете не заложили средств.
«Данная мера поддержки не была заложена в бюджете 2022 года. А ранее, в 2021 году, ее размер был уменьшен: можно было получить лишь 50% возмещения, до 10 млн рублей. Сейчас ситуация изменилась. Данная помощь от правительства региона была востребована тюменскими предпринимателями. С 2016 по 2020 год ее получали 347 раз. А инвестиции в основной капитал, благодаря данной поддержке, составили более 2 миллиардов рублей»прокомментировал глава региона
Глава региона поручил Департаменту финансов подготовить документы на добавление 200 миллионов на эту поддержку. Уже с 1 апреля в региональный департамент инвестиционной политики бизнесмены смогут подавать необходимые бумаги на ее оформление.
Александр Моор выделил 50 миллионов на поддержку предпринимателей. О своем решении губернатор Тюменской области сообщил сегодня в соцсетях.
По его словам, средства пойдут на возмещение части затрат по уплате первого взноса на лизинг оборудования.
Отмечу, что такая помощь от правительства региона была востребована нашими предпринимателями. С 2016 по 2020 годы ее получили 347 раз,сказал он.
Инвестиции в основной капитал, благодаря данной поддержке, составили более 2 миллиардов рублей.