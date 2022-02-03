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В Тюмени предприятиям промышленности будет выделено 200 миллионов

3 февраля 04:17
Фото: 1МI
Тюменским предпринимателям вернется льгота по возмещению первого взноса по договорам лизинга, подавать документы на поддержку бизнесмены могут уже с 1 апреля 2022 года. Об этом стало известно на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата правительства Тюменской области, которое прошло вчера, 2 февраля.

Александр Моор поручил возвратить предпринимателям льготу по возмещению первого взноса по договорам лизинга, на которую ранее в бюджете не заложили средств.

«Данная мера поддержки не была заложена в бюджете 2022 года. А ранее, в 2021 году, ее размер был уменьшен: можно было получить лишь 50% возмещения, до 10 млн рублей. Сейчас ситуация изменилась. Данная помощь от правительства региона была востребована тюменскими предпринимателями. С 2016 по 2020 год ее получали 347 раз. А инвестиции в основной капитал, благодаря данной поддержке, составили более 2 миллиардов рублей»прокомментировал глава региона

Глава региона поручил Департаменту финансов подготовить документы на добавление 200 миллионов на эту поддержку. Уже с 1 апреля в региональный департамент инвестиционной политики бизнесмены смогут подавать необходимые бумаги на ее оформление.

Александр Моор выделил 50 миллионов на поддержку предпринимателей. О своем решении губернатор Тюменской области сообщил сегодня в соцсетях.

По его словам, средства пойдут на возмещение части затрат по уплате первого взноса на лизинг оборудования.

Отмечу, что такая помощь от правительства региона была востребована нашими предпринимателями. С 2016 по 2020 годы ее получили 347 раз,сказал он.

Инвестиции в основной капитал, благодаря данной поддержке, составили более 2 миллиардов рублей.

#Новости#Лизинг#Александр Моор#Предприятия#Ульяна Тращакова#Политика
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