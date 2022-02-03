В Тюмени предприятиям промышленности будет выделено 200 миллионов

«Данная мера поддержки не была заложена в бюджете 2022 года. А ранее, в 2021 году, ее размер был уменьшен: можно было получить лишь 50% возмещения, до 10 млн рублей. Сейчас ситуация изменилась. Данная помощь от правительства региона была востребована тюменскими предпринимателями. С 2016 по 2020 год ее получали 347 раз. А инвестиции в основной капитал, благодаря данной поддержке, составили более 2 миллиардов рублей»прокомментировал глава региона