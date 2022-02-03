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В Тюмени ищут исследователей на зарплату до 120 тысяч рублей в месяц

3 февраля 12:20
Фото: 1Mi
ТюмГУ ищет социальных антропологов и географов на зарплату до 120 000 в месяц, сообщается на сайте вуза.

Больше всего будут получать старшие научные сотрудники университета.

«Мы заинтересованы в энергичных, мыслящих и творческих исследователях»сообщается в объявлении.

Для трудоустройства необходимо иметь степень кандидата наук (PhD) или активно писать диссертацию, знать современные социальные науки (теория и практика), иметь опыт исследований в постсоветских городах, знать английский язык.

Все кандидатуры будет рассматривать Игорь Стась, заявки принимаются до 1 марта.

Ранее «Наш город» писал, что самые большие зарплаты в Тюмени регистрируются в строительстве, IT-сфере, менеджмента и руководства компаний.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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