В Тюмени ищут исследователей на зарплату до 120 тысяч рублей в месяц

Больше всего будут получать старшие научные сотрудники университета.
«Мы заинтересованы в энергичных, мыслящих и творческих исследователях»сообщается в объявлении.
Для трудоустройства необходимо иметь степень кандидата наук (PhD) или активно писать диссертацию, знать современные социальные науки (теория и практика), иметь опыт исследований в постсоветских городах, знать английский язык.
Все кандидатуры будет рассматривать Игорь Стась, заявки принимаются до 1 марта.
Ранее «Наш город» писал, что самые большие зарплаты в Тюмени регистрируются в строительстве, IT-сфере, менеджмента и руководства компаний.