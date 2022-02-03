В центре Тюмени произошла массовая авария с грузовиком

Очевидцы сообщают, что машины раскидало по разным частям перекрёстка. Легковой авто и грузовик оказались на улице Ленина на обочине. Ещё две машины на пешеходном переходе улицы Челюскинцев. На месте работают медики скорой помощи.
«Подробности ДТП пока неизвестны»,— сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.
О пострадавших также пока сведений нет. «Наш Город» направил официальный запрос в областной депздрав.
На данный момент в Тюмени заторов не наблюдается. Дорожная обстановка оценивается в 2 балла.