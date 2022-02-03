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В центре Тюмени произошла массовая авария с грузовиком

3 февраля 06:44
Фото: "АВТО Тюмень. ДТП" в ВКонтакте
В центре Тюмени произошла массовая авария с грузовиком
Сегодня, 3 февраля, в Тюмени на пересечении улиц Ленина и Челюскинцев произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика.
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Тюмень

Очевидцы сообщают, что машины раскидало по разным частям перекрёстка. Легковой авто и грузовик оказались на улице Ленина на обочине. Ещё две машины на пешеходном переходе улицы Челюскинцев. На месте работают медики скорой помощи.

«Подробности ДТП пока неизвестны»,— сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.

О пострадавших также пока сведений нет. «Наш Город» направил официальный запрос в областной депздрав.

На данный момент в Тюмени заторов не наблюдается. Дорожная обстановка оценивается в 2 балла.

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#Новости#ДТП#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
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