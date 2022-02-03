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Тюменцы полагают, что новые законы о домашних животных увеличат количество бездомных

3 февраля 10:26
Фото: «Наш город»
Подписчики паблика nashgorod_tymen полагают, что законы в сфере обращения с домашними животными увеличат количество бездомных кошек и собак в Тюмени.

Даже если новые меры в отношении бездомных питомцев окажутся действенными, ситуация с ними может усугубиться. Такое мнение высказывают подписчики паблика

«Сделают регистрацию платной — и количество бездомных животных увеличится во много раз»,высказался тюменец Роман А.

Более того, новые меры для контроля за домашними животными могут превратиться в очередной налог, предполагают тюменцы.

«Лучше бы придумали, как обезопасить людей от диких стай брошенных собак, что кидаются в последнее время на людей. Что им до тех животных, которые под присмотром у своих хозяев? Опять только новый налог?!»,отмечает Елена М.

На данный момент в городе существуют приюты для собак и кошек, но корма хватает не всегда и обитателей снова выпускают на улицу.

Вчера «Наш город» писал о том, что чиновники гордумы выступили за обязательную регистрацию и учет домашних животных.

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#Новости#Тюменцы#Домашние животные#Александр Мязин#Политика
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