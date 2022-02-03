nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменский депутат рассказала, что передвигается по Лесобазе с палкой от собак

3 февраля 08:17
Фото: 1Mi
На вчерашнем заседании в Тюменской городской думе Альбина Селезнева рассказала, что вынуждена передвигаться по району Лесобазы с палкой от собак.
Сюжет
Тюмень

По словам Альбины Селезневой, хозяева собак в районе Лесобазы отпускают животных на ночь на улицу. Поэтому женщине приходится перед прогулкой по частному сектору брать с собой палку для их собак.

«У меня предложение ввести штрафы для владельцев собак, которые выгуливают их без поводков. Три дня назад навстречу мне идет собака без поводка, я говорю хозяйке, что ее оштрафуют. А она отвечает, что нет, собака меня слушается. Понимаете, мы виноваты, что даем повод, если сама собака начнет нас кусать», пояснила депутат.

Ранее кинолог Сергей Викулов-Бакулин объяснил, почему опасно кормить бездомных животных и к каким последствиям это может привести.

Материалы по теме
Чиновники Тюмени выступили за обязательную регистрацию и учет домашних животныхКинолог призывает тюменцев не кормить бездомных животных на улицах и во дворах
#Новости#Тюмень#Гордума#Животные#Лесобаза#Ангелина Крестьянникова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25