Тюменский депутат рассказала, что передвигается по Лесобазе с палкой от собак

«У меня предложение ввести штрафы для владельцев собак, которые выгуливают их без поводков. Три дня назад навстречу мне идет собака без поводка, я говорю хозяйке, что ее оштрафуют. А она отвечает, что нет, собака меня слушается. Понимаете, мы виноваты, что даем повод, если сама собака начнет нас кусать», пояснила депутат.