Центробанк выдал «Атомайз» лицензию на управление цифровыми финансовыми активами

Токенизация прозрачна, поскольку в токене зашифрованы данные, которые помогают узнать, где и как был изготовлен товар, привело ли это к загрязнению окружающей среды, использовались ли в производстве запрещенные вещества и многое другое. С помощью токенизации бизнес будет более ответственным по отношению к потребителям. Данная платформа не имеет ничего общего с оборотом криптовалюты.