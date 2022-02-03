Центробанк выдал «Атомайз» лицензию на управление цифровыми финансовыми активами

Решению ЦБ предшествовала совместная работа регулятора с бизнесом и законодателями. Участвовавший в разработке закона Владимир Потанин подчеркнул. что «Атомайз» открывает новое направление не только в бизнесе компании, но и во всей экономике страны. У России есть все предпосылки, чтобы обеспечить себе цифровое лидерство, информирует newizv.ru.
Платформа Atomyze может выпускать ЦФА в обмен на российские рубли, осуществлять обменные операции, хранить цифровые активы, вести реестр держателей ЦФА и поддерживать дистанционные каналы обслуживания.
Токены — это оцифрованный аналог определенных товаров и услуг. Их оцифровка помогает эффективнее обеспечивать товарооборот, делая международные рынки более доступными для наших производителей.
Токенизация прозрачна, поскольку в токене зашифрованы данные, которые помогают узнать, где и как был изготовлен товар, привело ли это к загрязнению окружающей среды, использовались ли в производстве запрещенные вещества и многое другое. С помощью токенизации бизнес будет более ответственным по отношению к потребителям. Данная платформа не имеет ничего общего с оборотом криптовалюты.
Одним из первых оценил положительные стороны токенизации «Норильский никель». Компания оцифровала свои металлы. Она смогла вывести разработанные на их основе ЦФА на мировой рынок и предложить потребителям новый продукт — углеродно-нейтральный никель.
Представители «Интерроса» считают, что благодаря «Атомайз» выход на мировые рынки для российских предприятий упростится и они смогут активнее привлекать зарубежных инвесторов.
Платформа расположена в шести странах, в том числе США и Швейцарии. В планах у ЦБ РФ — совершенствовать регулирование цифровых активов и их налогообложение, чтобы ЦФА были более привлекательными.