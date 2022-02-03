Следком проводит проверку по факту смерти несовершеннолетнего тюменца

На выставленном в паблик фото можно видеть тело, лежащее на снегу во дворе жилого 14-этажного дома.
На месте инцидента работала полиция, которую вызвали прохожие.
На запрос «Нашего города» в Следственном комитете по Тюменской области ответили: «Информация уточняется».
Обновление от 9:57.
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии», сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным Росстата, за 2020 год в Тюменской области было зафиксировано 216 случаев самоубийства среди сельского и городского населения.