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Следком проводит проверку по факту смерти несовершеннолетнего тюменца

3 февраля 04:52
Фото: 1Mi
Вчера поздно вечером в Тюмени на улице Революции, 228 обнаружено тело с признаками падения с высоты. Информация об этом появилась в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети Вконтакте.

На выставленном в паблик фото можно видеть тело, лежащее на снегу во дворе жилого 14-этажного дома.

На месте инцидента работала полиция, которую вызвали прохожие.

На запрос «Нашего города» в Следственном комитете по Тюменской области ответили: «Информация уточняется».

Обновление от 9:57.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии», сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Росстата, за 2020 год в Тюменской области было зафиксировано 216 случаев самоубийства среди сельского и городского населения.

#Новости#Валерия Карашлийска#Происшествия
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