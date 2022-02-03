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Сбивший 18-летнего мотоциклиста пьяный тоболяк может лишиться свободы на 7 лет

3 февраля 06:50
Фото: 1Mi
Сбивший 18-летнего мотоциклиста пьяный тоболяк может лишиться свободы
Перед судом предстанет 28-летний житель Тобольска, который сел за руль пьяным и сбил 18-летнегоо мотоциклиста. Он обвиняется в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
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Суд

В августе 2020 года тоболяк, будучи выпившим, сел за руль автомобиля «ВАЗ 21120». На Уватском тракте в Тобольске в неположенном месте, через две сплошные, он собирался развернуться, и столкнулся с 18-летним юношей на мотоцикле.

«Молодой человек получил тяжкий вред здоровью. На виновника ДТП завели уголовное дело. Сейчас документы доставлены в Тобольский городской суд Тюменской области, который рассмотрит дело и вынесет вердикт»,пояснили в ведомстве.

Обвиняемый может лишиться свободы на срок от 3 до 7 лет. Он также не сможет занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью в течение трёх лет.

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#Новости#ДТП#Суд#Происшествия#Прокуратура#Тюмень#Дарья Гасникова
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