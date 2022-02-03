Сбивший 18-летнего мотоциклиста пьяный тоболяк может лишиться свободы на 7 лет

В августе 2020 года тоболяк, будучи выпившим, сел за руль автомобиля «ВАЗ 21120». На Уватском тракте в Тобольске в неположенном месте, через две сплошные, он собирался развернуться, и столкнулся с 18-летним юношей на мотоцикле.