СберМаркет в Тюмени начал доставлять товары из Монетки и FixPrice

СберМаркет доставляет продукты и другие товары в выбранный интервал времени с 10 до 21 часов. Заказ соберут профессиональные эксперты по закупкам и упакуют в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят прямо до двери. Оплатить покупки можно двумя способами: картой при доставке либо онлайн во время заказа. Списание средств произойдет только после того, как сборщик оплатит заказ на кассе. В случае предварительной оплаты заказа картой онлайн действует услуга бесконтактной доставки. Курьер оставит заказ у двери и сообщит об этом покупателю.