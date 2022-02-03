Сбер наладит сотрудничество с МФТИ и Школой управления Сколково

По словам ректора СберУниверситета Ольги Турищевой, СберУниверситет уже запустил серию образовательных программ и электронных курсов по ESG как для профильных специалистов, так и для всех, кого интересует тема устойчивого развития. Она отметила: благодаря партнерству со Школой управления СКОЛКОВО и МФТИ все стороны смогут значительно развить свою экспертизу в сфере ESG, а также создать новые совместные образовательные решения с привлечением лучших специалистов в этом направлении.