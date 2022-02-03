Сбер наладит сотрудничество с МФТИ и Школой управления Сколково

В соответствии с ключевыми направлениями сотрудничества предусмотрена выработка и реализация программ подготовки функциональных лидеров в сфере управления устойчивым развитием организации, а также развитие будущих лидеров в области вопросов устойчивого развития и ESG.
Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, назвал МФТИ и Школу управления СКОЛКОВО своими давними и большими партнерами, с которыми Сбербанк совместно реализует множество научных, образовательных и бизнес-проектов. Он отметил: участники соглашения будут развивать максимально актуальные сегодня направления: ESG и его ключевые составляющие. “Результатом сотрудничества станут лучшие практики, которые мы будем поставлять на рынок”, – сообщил Герман Греф.
Кроме того, в рамках сотрудничества участники обменяются лучшими практиками в сфере устойчивого развития, а также также выстраивания экосистем, внедрения обмена лучшими практиками по части содержания программ образования.
“Подписание соглашения о сотрудничестве со Сбером, СберУниверситетом и МФТИ заложило крепкий фундамент не только для развития региональной площадки по подготовке высококлассных специалистов, но и центра научных исследований в области устойчивого развития и ESG в широком смысле, включая экономику замкнутого цикла, зеленые финансы, устойчивое потребление, устойчивые операции, социальные инновации и отслеживание выбросов углерода”, – отметил Юрий Левин, ректор Школы управления СКОЛКОВО.
По словам ректора СберУниверситета Ольги Турищевой, СберУниверситет уже запустил серию образовательных программ и электронных курсов по ESG как для профильных специалистов, так и для всех, кого интересует тема устойчивого развития. Она отметила: благодаря партнерству со Школой управления СКОЛКОВО и МФТИ все стороны смогут значительно развить свою экспертизу в сфере ESG, а также создать новые совместные образовательные решения с привлечением лучших специалистов в этом направлении.