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Руководство "Динамо" объяснило нежелание играть во время Олимпиады

3 февраля 14:50
Фото: pxhere.com
Генеральный директор бело-голубых Михаил Тюркин заявил, что клуб изначально выступал против проведения перенесенных матчей в образовавшуюся паузу.

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на ТАСС, по его словам, это поставило бы клубы в неравные условия и дало преимущество аутсайдерам, поскольку в ведущих командах играют сборники, которые уедут в Пекин защищать цвета своих стран.

Тем временем подопечные Алексея Кудашова с 64 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, на четыре очка отставая от лидирующего СКА.

Кроме того, "Динамо" возглавляет дивизион Тарасова. В календаре команды значатся три перенесенные встречи: два дерби со "Спартаком" и выездной поединок с "Автомобилистом".

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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