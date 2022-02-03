Руководство "Динамо" объяснило нежелание играть во время Олимпиады

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на ТАСС, по его словам, это поставило бы клубы в неравные условия и дало преимущество аутсайдерам, поскольку в ведущих командах играют сборники, которые уедут в Пекин защищать цвета своих стран.
Тем временем подопечные Алексея Кудашова с 64 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, на четыре очка отставая от лидирующего СКА.
Кроме того, "Динамо" возглавляет дивизион Тарасова. В календаре команды значатся три перенесенные встречи: два дерби со "Спартаком" и выездной поединок с "Автомобилистом".