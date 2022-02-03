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Прокурор Тюменской области взял на контроль дело о жестком избиении тюменки

3 февраля 04:41
Фото: 1Mi
Прокурор Тюменской области будет контролировать расследование уголовного дела и привлечение виновного лица к ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры в Telegram-канале.
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Тюмень

Прокурор Тюменской области взял на контроль расследование уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью жительнице Тюмени Ирине, которую 2 февраля около 8-ми утра жестоко избил бывший сожитель, гражданин Белоруссии Александр Ж.

Тюменка была сильно избита. Сейчас она в больнице, ей предстоит сложная операция.

Коллеги Ирины начали сбор средств и поиски адвоката для семьи — пожилой мамы женщины и ее несовершеннолетнего сына.

Следственный отдел отдела полиции № 1 УМВД России по г. Тюмени возбудил уголовное дело в связи умышленным причинением тяжкого вреда здоровью. Принимаются меры к задержанию злоумышленника.

Кроме того, прокурор инициировал проверку исполнения федерального законодательства сотрудниками полиции. Были ли приняты правовые меры по ранее поступавшим от тюменки заявлениям о преступлениях, совершенных ее бывшим. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Напомним, что вчера губернатор Тюменской области Александр Моор отреагировал на ситуацию с избиением тюменки около её дома. Он потребовал разобраться в ситуации, сообщил Инфоцентр правительства региона.

«Сегодня я, как и многие из вас, увидел в соцсетях фотографии избитой женщины Ирины. Невозможно смотреть на эти фото без боли»,сказал глава области.

О резонансной ситуации губернатор, как и все жители Тюмени узнали из соцсетей. О преступлении на своей странице в Инстаграм сообщила управляющая тюменским рестораном «Счастье» Вера Г., так как Ирина работает в этом заведении. Коллеги сразу забеспокоились, когда их сотрудница не вышла на работу. «Ее спасли ребята из „Самоката“, которое смогли ей помочь», отметила она.

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#Новости#Тюмень#Прокуратура#Избиения#Ульяна Тращакова#Политика
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