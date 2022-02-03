Прокурор Тюменской области взял на контроль дело о жестком избиении тюменки

О резонансной ситуации губернатор, как и все жители Тюмени узнали из соцсетей. О преступлении на своей странице в Инстаграм сообщила управляющая тюменским рестораном «Счастье» Вера Г., так как Ирина работает в этом заведении. Коллеги сразу забеспокоились, когда их сотрудница не вышла на работу. «Ее спасли ребята из „Самоката“, которое смогли ей помочь», отметила она.