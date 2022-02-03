nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Переменная облачность и снег ожидают жителей Тюмени в четверг

3 февраля 01:03
Фото: 1Mi
В четверг в Тюмени ожидается переменная облачность и снег, сообщает Гисметео.

Температура воздуха в городе составит – 5 градусов. Скорость ветра 4-5 метров в секунду, осадки ожидаются ближе к вечеру. На дорогах возможна гололедица, влажность около 84%. Атмосферное давление в пределах нормы.

Сильный снегопад ждут синоптики в пятницу. С 8 до 14 часов выпадет 4 мм осадков, температура воздуха поднимется до – 2 градусов. Скорость южного ветра 4-5 метров в секунду, влажность около 85%.

В субботу жителей города ждёт пасмурная погода, но снег прекратится. Днём похолодает до – 5 градусов скорость ветра снизится до 3-4 метров в секунду. Высота снежного покрова достигнет 39 сантиметров.

К концу недели в Тюмени похолодает до – 14, существенных осадков не ожидается.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25