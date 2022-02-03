Переменная облачность и снег ожидают жителей Тюмени в четверг

Температура воздуха в городе составит – 5 градусов. Скорость ветра 4-5 метров в секунду, осадки ожидаются ближе к вечеру. На дорогах возможна гололедица, влажность около 84%. Атмосферное давление в пределах нормы.
Сильный снегопад ждут синоптики в пятницу. С 8 до 14 часов выпадет 4 мм осадков, температура воздуха поднимется до – 2 градусов. Скорость южного ветра 4-5 метров в секунду, влажность около 85%.
В субботу жителей города ждёт пасмурная погода, но снег прекратится. Днём похолодает до – 5 градусов скорость ветра снизится до 3-4 метров в секунду. Высота снежного покрова достигнет 39 сантиметров.
К концу недели в Тюмени похолодает до – 14, существенных осадков не ожидается.