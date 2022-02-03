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ООН признала российский город лучшим в мире

3 февраля 18:04
Фото: pixabay.com
Эксперты ООН отдали Москве третью строчку в «Индексе городского процветания», который рассчитывается программой ООН по населенным пунктам «ООН-Хабитат». В итоговый рейтинг вошли 29 мегаполисов мира.

В настоящее время можно ознакомиться с предварительной версией рейтинга. Его финальный вариант станет доступен 31 марта, в него добавят таблицы данных и подробное описание методологии. Об этом сообщают Vedomosti.ru.

Основу рейтинга составили 46 пунктов, которые относятся к шести категориям: «Продуктивность экономики», «Развитие инфраструктуры», «Качество жизни», «Равенство и интеграция в жизнь общества», «Экологическая устойчивость» и «Городское управление и законодательство».

В общемировом рейтинге столица России получила 67,98 балла. Выше были оценены Сингапур (75,49 балла) и Торонто (68,29 балла). В первой десятке нашлось место для Сиднея, Лондона, Парижа, Мадрида, Шанхая, Гонконга, а также Нью-Йорка.

Тем не менее Москва заняла первое место по уровню развития инфраструктуры с 83,2 балла, значительно опередив Лондон с 75,9 балла и Париж с 76,3 балла. В этой категории производилась оценка жилищной, социальной, транспортной сфер и информационных технологий.

Москва также стала лидером среди мегаполисов с самым высоким качеством жизни, набрав 68,3 балла. В той же категории Лондон набрал 61,59 балла, а Париж — 57,16 балла. Эксперты оценивали показатели, касающиеся здравоохранения, образования, науки и технологий, культуры и досуга, безопасности и общественных пространств.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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