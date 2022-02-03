ООН признала российский город лучшим в мире

Тем не менее Москва заняла первое место по уровню развития инфраструктуры с 83,2 балла, значительно опередив Лондон с 75,9 балла и Париж с 76,3 балла. В этой категории производилась оценка жилищной, социальной, транспортной сфер и информационных технологий.