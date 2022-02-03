Названы имена финалистов конкурса "Лучник Future"

В финал попал 21 студенческий проект: по 3 работы в каждой из 7 номинаций. Следующим этапом конкурса станет открытая защита финалистами своих проектов перед экспертами и жюри. Защита пройдет в Москве в середине февраля, сообщает mkset.ru.
По словам Михаила Кротикова, начальника отдела по связям с общественностью филиала ПАО “Россети Центр и Приволжье” – “Удмуртэнерго”, конкурс “Лучник Future” выступает для студентов в роли “вполне комфортного мостика” между теорией учебных аудиторий и практикой решения бизнес-задач, а также является ценным опытом общения с коллегами, наставниками, представителями бизнеса.
Как подчеркнул декан Кубанского государственного университета, команда которого стала участником конкурса, Валерий Касьянов, представленные кейсы дают студентам возможность полностью проявить свой творческий потенциал, знания и навыки.
Следует напомнить, что в общей сложности на конкурс представили 86 коммуникационных проектов. Свои работы прислали 70 команд студентов из 34 высших учебных заведений России, расположенных в 17 субъектах РФ.
Для решения командам представили 7 реальных кейсов в сфере PR от 6 партнеров конкурса: коммерческих и общественных организаций. Генеральный партнер “Лучник Future” – Тинькофф. Свои задачи для решения предложили также ТМК, Segezha Group, ЭР-Телеком, Группа ГАЗ и благотворительный фонд РДКМ.
Конкурс учредила дирекция национальной премии в сфере развития общественных связей “Серебряный Лучник”. Оператор – коммуникационная группа JAMP. Информационным партнером конкурса стал холдинг 1MI.