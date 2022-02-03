Названы имена финалистов конкурса "Лучник Future"

По словам Михаила Кротикова, начальника отдела по связям с общественностью филиала ПАО “Россети Центр и Приволжье” – “Удмуртэнерго”, конкурс “Лучник Future” выступает для студентов в роли “вполне комфортного мостика” между теорией учебных аудиторий и практикой решения бизнес-задач, а также является ценным опытом общения с коллегами, наставниками, представителями бизнеса.