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Названы имена финалистов конкурса "Лучник Future"

3 февраля 16:18
Стали известны имена финалистов первого всероссийского конкурса студенческих команд в области развития общественных связей “Лучник Future”. В составе шорт-листа оказались команды из российской столицы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Саратова, Челябинска и Красноярска.

В финал попал 21 студенческий проект: по 3 работы в каждой из 7 номинаций. Следующим этапом конкурса станет открытая защита финалистами своих проектов перед экспертами и жюри. Защита пройдет в Москве в середине февраля, сообщает mkset.ru.

По словам Михаила Кротикова, начальника отдела по связям с общественностью филиала ПАО “Россети Центр и Приволжье” – “Удмуртэнерго”, конкурс “Лучник Future” выступает для студентов в роли “вполне комфортного мостика” между теорией учебных аудиторий и практикой решения бизнес-задач, а также является ценным опытом общения с коллегами, наставниками, представителями бизнеса.

Как подчеркнул декан Кубанского государственного университета, команда которого стала участником конкурса, Валерий Касьянов, представленные кейсы дают студентам возможность полностью проявить свой творческий потенциал, знания и навыки.

Следует напомнить, что в общей сложности на конкурс представили 86 коммуникационных проектов. Свои работы прислали 70 команд студентов из 34 высших учебных заведений России, расположенных в 17 субъектах РФ.

Для решения командам представили 7 реальных кейсов в сфере PR от 6 партнеров конкурса: коммерческих и общественных организаций. Генеральный партнер “Лучник Future” – Тинькофф. Свои задачи для решения предложили также ТМК, Segezha Group, ЭР-Телеком, Группа ГАЗ и благотворительный фонд РДКМ.

Конкурс учредила дирекция национальной премии в сфере развития общественных связей “Серебряный Лучник”. Оператор – коммуникационная группа JAMP. Информационным партнером конкурса стал холдинг 1MI.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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