Мэр Тюмени посетил онлайн-уроки в лицее № 34

Мэр считает, что хотя онлайн-уроки — это дополнительная нагрузка для учителя, тюменские педагоги с поставленными задачами справляются. В любом случае, мониторинг дистанционного обучения будет проводиться и дальше и проблемные вопросы, поднимаемые родителями, продолжатся ставиться на контроль.