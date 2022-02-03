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Мэр Тюмени посетил онлайн-уроки в лицее № 34

3 февраля 04:12
Фото: 1МI
Глава города Руслан Кухарук посетил онлайн-уроки в тюменском лицее № 34, об этом он рассказал в своем аккаунте в Инстаграм.
Сюжет
Тюмень

С 31 января 2022 года в Тюмени все школы переведены на дистант.

Глава города Руслан Кухарук поделился в Инстаграм впечатлениями от посещения онлайн-уроков в начальных классах и 11 классе в тюменском лицея № 34.

«Я лично убедился, что учителя стараются эффективно организовать образовательный процесс и сосредоточены исключительно на том, чтобы ученики получали необходимые знания. Онлайн-уроки требуют тщательной подготовки, и педагоги детально прорабатывают презентации, продумывают форматы общения с детьми, а учебные планы стараются адаптировать под каждого ребенка»рассказал глава города

Также он отметил, что камеры лицея с дополнительным обзором позволяют ученикам «полноценно присутствовать на уроке» и видеть рабочую зону у доски.

Мэр считает, что хотя онлайн-уроки — это дополнительная нагрузка для учителя, тюменские педагоги с поставленными задачами справляются. В любом случае, мониторинг дистанционного обучения будет проводиться и дальше и проблемные вопросы, поднимаемые родителями, продолжатся ставиться на контроль.

Напомним, в социальных сетях родители тюменских школьников высказывали недовольство дистанционным форматом обучения несмотря на то, что эта ситуация возникла прежде всего из-за роста детской заболеваемости COVID-19.

Во вчерашнем репортаже телекомпании «Регион-Тюмень» на тему посещения Русланом Кухаруком в лицее № 34 поискового музея «Память сердца» и онлайн-уроков отмечается, что обучение проходит на информационно-коммуникационной платформе «Сферум» — российском аналоге платформы видеосвязи «Zoom». Глава города убедился, что данная платформа отвечает всем необходимым условиям и качеству.

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#Новости#Тюмень#Дистанционное образование#Руслан Кухарук#Онлайн#Ульяна Тращакова#Политика
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