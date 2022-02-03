Курьеры спугнули избивавшего тюменку мужчину и передали её скорой

Молодые люди вышли на стоянку у склада службы доставки «Самокат», когда услышали, как на помощь зовёт девушка.
«Сотрудники рассказали, что всё случилось около 8 утра 2 февраля. Они вышли проверить велосипеды, припаркованные у нашего даркстора на улице Широтной, и услышали крики о помощи. Парни подбежали к ней, таким образом, спугнув мужчину, который избивал тюменку», — рассказали о случившемся в пресс-центре службы доставки.
Когда курьеры Максим Мартынов и Фарух Каюмов подбежали к пострадавшей, преступник уже скрылся. Ребята не сразу поняли, что случилось, но вызвали бригаду скорой помощи и остались ждать с девушкой. Пока медики ехали на вызов, курьеры напоили жертву водой и вытерли кровь.
Ранее "Наш Город" писал, что тюменка неоднократно обращалась в полицию из-за преследования гражданина Белоруссии.