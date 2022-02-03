Курьеры спугнули избивавшего тюменку мужчину и передали её скорой

«Сотрудники рассказали, что всё случилось около 8 утра 2 февраля. Они вышли проверить велосипеды, припаркованные у нашего даркстора на улице Широтной, и услышали крики о помощи. Парни подбежали к ней, таким образом, спугнув мужчину, который избивал тюменку», — рассказали о случившемся в пресс-центре службы доставки.