nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Курьеры спугнули избивавшего тюменку мужчину и передали её скорой

3 февраля 06:08
Фото: 1Mi
Курьеры спугнули избивавшего тюменку мужчину и передали её скорой
Происшествие произошло накануне, 2 февраля, утром. Курьеры услышали крики девушки и, побежав ей на помощь, спугнули мужчину, который избивал её, пишет URA.RU
Сюжет
Тюмень

Молодые люди вышли на стоянку у склада службы доставки «Самокат», когда услышали, как на помощь зовёт девушка.

Тюменец пришёл в гости к товарищу на застолье и избил его до смерти
Узнать подробнее

«Сотрудники рассказали, что всё случилось около 8 утра 2 февраля. Они вышли проверить велосипеды, припаркованные у нашего даркстора на улице Широтной, и услышали крики о помощи. Парни подбежали к ней, таким образом, спугнув мужчину, который избивал тюменку», — рассказали о случившемся в пресс-центре службы доставки.

Когда курьеры Максим Мартынов и Фарух Каюмов подбежали к пострадавшей, преступник уже скрылся. Ребята не сразу поняли, что случилось, но вызвали бригаду скорой помощи и остались ждать с девушкой. Пока медики ехали на вызов, курьеры напоили жертву водой и вытерли кровь.

Материалы по теме
Невменяемый мужчина на базе отдыха «Боровое» избил девочкуВ Тюмени суд вынес приговор мужчине, который сильно избил 55-летнего таксистаВ Ялуторовске отправили в тюрьму мужчину, избившего знакомого автомобильным насосом
#Новости#Происшествия#Избиения#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25