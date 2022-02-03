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Кинолог призывает тюменцев не кормить бездомных животных на улицах и во дворах

3 февраля 06:09
Фото: 1Mi
Тюменский кинолог Сергей Викулов-Бакулин рассказал вчера на совещании в Гордуме, почему опасно кормить бездомных животных на улицах и в общественных местах. Это связано с тем, что собаки начинают воспринимать место, где их кормят, как свою территорию, а проходящих мимо людей — как агрессоров, которым надо дать отпор.

Викулов-Бакулин пояснил, что кормление уличной собаки может нанести вред не только самому животному, но и жителям города. Собаки привыкают к ожиданию пищи и перестают искать ее самостоятельно. В результате, животные начинают охранять место прикорма и относятся к нему как к своей территории. Поэтому прохожие становятся для собак захватчиками, которых необходимо изгнать.

Также кинолог отмечает, что агрессивность животных — это следствие обращения хозяев с ними. Люди, которые заводят домашних питомцев, должны нести ответственность за поведение животного и уметь управлять им.

«Некоторые рассуждают так: возьму щенка, он милый и с ним весело играть. Проходит немного времени, и щенок становится псом, с которым трудно справиться. И человек просто решает избавиться от живого „вороха проблем“. В моей практике была история, когда мама отправляла ребёнка „выбросить“ питомца», рассказал кинолог.

Чиновники Тюмени выступили за обязательную регистрацию и учет домашних животных
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Напомним, что вчера в Тюменской городской думе рассмотрели вопросы о совершенствовании нормативно правовой базы в сфере обращения с домашними животными. В результате чиновники выступили за обязательную регистрацию и учет питомцев.

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#Новости#Тюменцы#Собаки#Гордума#Бездомные животные#Ангелина Крестьянникова#Общество
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