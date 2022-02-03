Кинолог призывает тюменцев не кормить бездомных животных на улицах и во дворах

Викулов-Бакулин пояснил, что кормление уличной собаки может нанести вред не только самому животному, но и жителям города. Собаки привыкают к ожиданию пищи и перестают искать ее самостоятельно. В результате, животные начинают охранять место прикорма и относятся к нему как к своей территории. Поэтому прохожие становятся для собак захватчиками, которых необходимо изгнать.
Также кинолог отмечает, что агрессивность животных — это следствие обращения хозяев с ними. Люди, которые заводят домашних питомцев, должны нести ответственность за поведение животного и уметь управлять им.
«Некоторые рассуждают так: возьму щенка, он милый и с ним весело играть. Проходит немного времени, и щенок становится псом, с которым трудно справиться. И человек просто решает избавиться от живого „вороха проблем“. В моей практике была история, когда мама отправляла ребёнка „выбросить“ питомца», рассказал кинолог.
Напомним, что вчера в Тюменской городской думе рассмотрели вопросы о совершенствовании нормативно правовой базы в сфере обращения с домашними животными. В результате чиновники выступили за обязательную регистрацию и учет питомцев.