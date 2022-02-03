Кинолог призывает тюменцев не кормить бездомных животных на улицах и во дворах

Викулов-Бакулин пояснил, что кормление уличной собаки может нанести вред не только самому животному, но и жителям города. Собаки привыкают к ожиданию пищи и перестают искать ее самостоятельно. В результате, животные начинают охранять место прикорма и относятся к нему как к своей территории. Поэтому прохожие становятся для собак захватчиками, которых необходимо изгнать.