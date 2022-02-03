Как обманывают тюменцев ПЦР-тестами с определением омикрона

Также сотрудница лаборатории отметила, что анализ не принимается*, если у пациента есть симптомы ОРВИ, если он контактировал с заболевшими в течение последних двух недель или если человек на больничном. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Если тест нужен для выезда за границу, то и загранпаспорт.