Как обманывают тюменцев ПЦР-тестами с определением омикрона

В связи с повышением заболеваемости в Тюменской области и нового варианта коронавируса, в регионе выросло число тестирований. Горожане могут сдать тест бесплатно в поликлинике или платно в частной лаборатории. Разница между ними — в скорости получения результата.
Во многих тюменских медцентрах есть услуга «экспресс-тест», за неё придется заплатить больше, чем за обычный ПЦР-тест.
Что касается определения омикрон-штамма, то оперативный штаб Тюменской области сообщил, что во всем Уральском федеральном округе можно выявить этот вариант COVID-19 только в одном месте — в НИИ Краевой инфекционной патологии в Тюмени.
«Определение штаммов вируса проводится в научных целях и для прогнозирования рисков распространения инфекции. Исследование проводится 3-5 дней»,рассказали редакции в пресс-службе регионального Оперштаба.
«Наш Город» изучил предложения местных лабораторий, в которых можно сдать тест на коронавирус, и узнал, выявляют ли они штамм омикрон. Выяснилось, что тюменцу, желающему сдать ПЦР, придется столкнуться с рядом трудностей и выложить приличную сумму.
На сайте лаборатории указано несколько вариантов ПЦР-тестирования — подешевле и подороже. Если не имеет значения срочность получения результата, то можно заплатить 1 570 рублей и забрать результат через 2 дня. Но есть и экспресс-вариант за 1 день.
Лаборатория указывает, что методом ПЦР в режиме реального времени они могут определить омикрон-штамм. Подчеркнуто, что клиент сможет узнать, заражен ли он омикроном, уже на следующий день.
«Обнаружить омикрон-штамм можно с помощью срочного теста в двух отделениях. Я не врач, не могу ответить по поводу того, где именно делается анализ — передается в лабораторию НИИ или исследования проводят в центре. Тест с определением омикрон-штамма стоимость составит 1 500 рублей и 270 рублей за забор проб. Результат будет готов через 1 день»,уточнила оператор медцентра.
Также сотрудница лаборатории отметила, что анализ не принимается*, если у пациента есть симптомы ОРВИ, если он контактировал с заболевшими в течение последних двух недель или если человек на больничном. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Если тест нужен для выезда за границу, то и загранпаспорт.
На сайте второго центра тоже есть услуга с определением омикрон-штамма. Указанный срок — 1 день, но регистратор объяснила, что такое исследование займет чуть больше времени.
«Результат на коронавирус придет в течение суток. Если он будет положительным, то еще сутки займет определение штамма — омикрон или дельта. Пробы для выявления штаммов отправляются в Москву, поэтому чуть дольше. Стоимость этой услуги — 2 110 рублей, еще 300 рублей за взятие мазка»,рассказали в тюменском медцентре.
Пациент может выбрать наиболее подходящий ему вариант взятия мазка — прийти в лабораторию лично, вызвать специалиста на дом либо купить набор и взять мазок самостоятельно.
Требования к клиенту такие же, как и у центра № 1: нет признаков ОРВИ, не контактный. Данные о штамме не передаются на портал Госуслуг.
Кроме того, на сайте обозначено, что при отрицательном результате на COVID-19 определение штамма невозможно. Деньги пациенту не вернут, так как услуга считается оказанной.
На сайте третьей лаборатории написано, что тест способен выявить все известные в настоящее время штаммы, включая омикрон. Цены в этой лаборатории на порядок выше.
Во время разговора с оператором центра выяснилось, что информация с сайта неверная, и определить омикрон-штамм пока не представляется возможным.
«На омикрон мы еще тесты не делаем. На данный момент эти тесты находятся только на стадии ввода. Срок получения результата ПЦР составляет 6-12 часов, стоимость — 2 500 рублей и еще 250 рублей за забор материала»,пояснили в лаборатории.
Более дешевый вариант тестирования тоже выполняется, но результат нужно ждать 24 часа. Он обойдется жителям Тюмени в 1 690 рублей без учета стоимости забора проб.
Если результат анализа отрицательный, то клиенту выдают заключение с QR-кодом на русском и английском языках, присутствует печать лаборатории и живая подпись специалиста. Результат можно будет загрузить на портал Госуслуг.
С этим центром ситуация аналогичная — на сайте указано, что можно выявить омикрон-штамм, но сотрудник эту информацию опроверг.
«Выявление штаммов мы не проводим, просто определяем, есть или нет инфекции. ПЦР-тест со сроком выполнения в 1 день будет стоить 1 565 рублей с учетом взятия мазка. Прием осуществляется только по предварительной записи»,сообщила сотрудница.
Примечательно, что на сайте есть два варианта анализа — с определением штамма и без него, цена этих двух исследований не отличается. Одинаковый и срок выполнения — 1 рабочий день.
По телефону автоответчик пояснил, что необходимо подготовиться к проведению анализа: не использовать лекарства для орошения ротоглотки за 6 часов, не чистить зубы, не курить за 3-4 часа, заранее освободить полость носа от слизи.
На сайте последнего популярного медицинского центра не уточнено, проводят ли выявление штаммов коронавируса. На вопрос о штаммах оператор попросила время для уточнения.
«Нет, штаммы не определяем. Только говорим, положительный или отрицательный тест. Результат будет готов через 24 часа. ПЦР-тестирование стоит 2 200 рублей, сюда включено взятие материала»,уточнили в лаборатории.
Перед приемом пациентов также призывают воздержаться от приема пищи и курения в течение трех часов. Не стоит и полоскать горло. Непосредственно в медцентре человеку измерят температуру и оценят его общее состояние.
За 3 500 рублей тюменцы могут воспользоваться услугой вызова специалиста на дом. А за 3 900 рублей предложено комплексное тестирование на коронавирус и антитела IgM и IgG.
*Требуется консультация врача. Имеются противопоказания.