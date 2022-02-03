Итоги дня: гибель несовершеннолетнего, спасение тюменки курьерами и продажа завода

Инцидент произошел 2 февраля. Курьеры службы доставки "Самокат" решили проверить припаркованные велосипеды возле склада и услышали женские просьбы о помощи. Молодые люди подбежали к девушке и, тем самым, испугали мужчину, который избивал тюменку. Преступник скрылся. После чего, курьеры вызвали скорую помощь, помогли пострадавшей избавиться от крови и дали воды.