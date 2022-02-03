Итоги дня: гибель несовершеннолетнего, спасение тюменки курьерами и продажа завода

Вечером 2 февраля в Тюмени на улице Революции во дворе жилого дома обнаружили тело с признаками падения с высоты. Прохожие вызвали полицию. Как сообщает пресс-служба следственного комитета по Тюменской области, на данный момент обстоятельства трагедии устанавливаются.
Инцидент произошел 2 февраля. Курьеры службы доставки "Самокат" решили проверить припаркованные велосипеды возле склада и услышали женские просьбы о помощи. Молодые люди подбежали к девушке и, тем самым, испугали мужчину, который избивал тюменку. Преступник скрылся. После чего, курьеры вызвали скорую помощь, помогли пострадавшей избавиться от крови и дали воды.
Ранее "НашГород" писал, что тюменка Ирина неоднократно обращалась в полицию с заявлением на бывшего сожителя. Сейчас девушка находится в больнице, ей предстоит сложная операция. Возбуждено уголовное дело в связи умышленным причинением тяжкого вреда здоровью. Принимаются меры к задержанию злоумышленника.
Предприятие располагается в Ишиме, за него просят 69 млн рублей. Заявки рассмотрят 17 марта.
«Биотэкс-групп» занимается переработкой мяса в муку и гранулы. Завод известен своим неприятным запахом, на который часто жаловались ишимцы.
На территории предприятия располагается гараж, склады и несколько административных зданий, в качестве рабочих числятся 42 человека.
В сентябре 2021 года власти предпринимали попытки продать завод, но на тот момент покупателей не нашлось.