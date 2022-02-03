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Итоги дня: гибель несовершеннолетнего, спасение тюменки курьерами и продажа завода

3 февраля 15:24
Фото: 1Mi
СК проводит проверку по факту гибели несовершеннолетнего. Курьеры службы доставки, спугнув бывшего сожителя, спасли тюменку. Тюменские власти продают действующий завод за 69 млн. рублей.

СК устанавливает обстоятельства смерти несовершеннолетнего

Вечером 2 февраля в Тюмени на улице Революции во дворе жилого дома обнаружили тело с признаками падения с высоты. Прохожие вызвали полицию. Как сообщает пресс-служба следственного комитета по Тюменской области, на данный момент обстоятельства трагедии устанавливаются.

Курьеры спугнули бывшего сожителя тюменки и передали девушку в больницу

Инцидент произошел 2 февраля. Курьеры службы доставки "Самокат" решили проверить припаркованные велосипеды возле склада и услышали женские просьбы о помощи. Молодые люди подбежали к девушке и, тем самым, испугали мужчину, который избивал тюменку. Преступник скрылся. После чего, курьеры вызвали скорую помощь, помогли пострадавшей избавиться от крови и дали воды.

Ранее "НашГород" писал, что тюменка Ирина неоднократно обращалась в полицию с заявлением на бывшего сожителя. Сейчас девушка находится в больнице, ей предстоит сложная операция. Возбуждено уголовное дело в связи умышленным причинением тяжкого вреда здоровью. Принимаются меры к задержанию злоумышленника.

Тюменские власти продают завод ООО «Биотэкс-групп»

Предприятие располагается в Ишиме, за него просят 69 млн рублей. Заявки рассмотрят 17 марта.

«Биотэкс-групп» занимается переработкой мяса в муку и гранулы. Завод известен своим неприятным запахом, на который часто жаловались ишимцы.

На территории предприятия располагается гараж, склады и несколько административных зданий, в качестве рабочих числятся 42 человека.

В сентябре 2021 года власти предпринимали попытки продать завод, но на тот момент покупателей не нашлось.

#Новости#Ангелина Крестьянникова#Общество
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