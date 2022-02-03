Глава Чечни Кадыров заявил, что Путин его «поддержал» на встрече 2 февраля

Уже вторую неделю российские СМИ сообщают о преследовании семьи судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. При этом 2 февраля в Грозном прошел многотысячный несанкционированный митинг, люди высказывали угрозы в адрес Янгулбаевых.
Видео о встрече с Путиным от лица Кадырова разместил в соцсети Instagram министр Чечни Ахмед Дудаев.
Ситуацию прокомментировал Дмитрий Песков, он пояснил, что 2 февраля обсуждались «хозяйственные дела» и работа структур МВД. Пресс-секретарь президента уклонился от ответа на вопрос про семью Янгулбаева. В Чечне их обвиняют в «пособничестве терроризму».
В настоящий момент жена Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева арестована на 2 месяца в Грозном, тяжелобольную женщину обвинили в нападении на полицейского.
Отмечается, что вся семья Янгулбаевых в срочном порядке покинула Россию. Суть претензий Кадырова состоит в том, что глава Чечни подозревает детей судьи в причастности к публикации критических материалов в свой адрес в оппозиционных телеграм-каналах, и в поддержке правозащитной организации «Комитет против пыток» (она признана на территории РФ иностранным агентом).
Абубакар Янгулбаев заявил, что обратился в Следственный комитет из-за слов главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что его семью ждет «тюрьма» или «место под землей». Янгулбаев попросил признать эти заявления реальной угрозой убийством.
Правозащитник указал, что его мать - Зарема Мусаева, - которую чеченские силовики силой увезли из Нижнего Новгорода в Грозный, никакого отношения к делу о мошенничестве не имеет, по которому она была задержана как свидетель. Днем 20 января в квартиру судьи Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде ворвались чеченские полицейские. Они избили судью, его дочь Алию и жену Зарему. Узнав, что у Сайди Янгулбаева имеется судейский статус неприкосновенности, его похитить не посмели, но захватили его тяжелобольную жену, которая страдает от инсулинозависимой формы диабета и нуждается в постоянной медицинской помощи. Ежедневно ей необходимо делать по пять уколов инсулина. Семья женщины направили срочную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с похищением человека. «Правило 39 — «скорая юридическая помощь» от ЕСПЧ. Оно применяется в случае, если существует угроза жизни или вреда здоровью человека, а все национальные способы правовой защиты исчерпаны», — говорится в сообщении.