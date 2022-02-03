Глава Чечни Кадыров заявил, что Путин его «поддержал» на встрече 2 февраля

Правозащитник указал, что его мать - Зарема Мусаева, - которую чеченские силовики силой увезли из Нижнего Новгорода в Грозный, никакого отношения к делу о мошенничестве не имеет, по которому она была задержана как свидетель. Днем 20 января в квартиру судьи Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде ворвались чеченские полицейские. Они избили судью, его дочь Алию и жену Зарему. Узнав, что у Сайди Янгулбаева имеется судейский статус неприкосновенности, его похитить не посмели, но захватили его тяжелобольную жену, которая страдает от инсулинозависимой формы диабета и нуждается в постоянной медицинской помощи. Ежедневно ей необходимо делать по пять уколов инсулина. Семья женщины направили срочную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с похищением человека. «Правило 39 — «скорая юридическая помощь» от ЕСПЧ. Оно применяется в случае, если существует угроза жизни или вреда здоровью человека, а все национальные способы правовой защиты исчерпаны», — говорится в сообщении.