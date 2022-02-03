Экс-замглавы УФСИН, обвиняемому во взятках, в Тюмени продлили домашний арест

Три года тюменским предпринимателям благодаря пособничеству Рукосмотрова удавалось получать выгодные государственные контракты на поставку ингредиентов для производства киселя и соков по завышенным ценам. Свою вину в получении взяток на сумму свыше 370 тыс. рублей замначальника УФСИН признал.
Ранее портал «Наш город» уже писал про Андрея Рукосмотрова и кадровые перестановки, связанные с превышением своих должностных полномочий руководителями в системе УФСИН.
Напомним, в уголовно-исполнительной системе Тюменской области Андрей Рукосмотров служил с августа 1999 года. С апреля 2016 года исполнял обязанности по должности заместителя начальника УФСИН России по Тюменской области, со 2-го июля 2020 года была назначен ВРИО начальника УФСИН, также он занимал эту должность и в 2018 году.
Это не первый отрицательный факт в истории тюменского УФСИН. В настоящее время бывший начальник тюменской ИК-1 Игорь Чурсин также отбывает наказание в колонии, куда его посадили на 8 лет за взятки от осужденных.