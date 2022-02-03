Экс-замглавы УФСИН, обвиняемому во взятках, в Тюмени продлили домашний арест

Напомним, в уголовно-исполнительной системе Тюменской области Андрей Рукосмотров служил с августа 1999 года. С апреля 2016 года исполнял обязанности по должности заместителя начальника УФСИН России по Тюменской области, со 2-го июля 2020 года была назначен ВРИО начальника УФСИН, также он занимал эту должность и в 2018 году.