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Экс-замглавы УФСИН, обвиняемому во взятках, в Тюмени продлили домашний арест

3 февраля 08:12
Фото: 1Мi
Андрей Рукосмотров останется под домашним арестом до 4 мая 2022 года по решению Ленинского районного суда Тюмени, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона. Он обвиняется во взяточничестве в крупном и значительном размере.

Три года тюменским предпринимателям благодаря пособничеству Рукосмотрова удавалось получать выгодные государственные контракты на поставку ингредиентов для производства киселя и соков по завышенным ценам. Свою вину в получении взяток на сумму свыше 370 тыс. рублей замначальника УФСИН признал.

Ранее портал «Наш город» уже писал про Андрея Рукосмотрова и кадровые перестановки, связанные с превышением своих должностных полномочий руководителями в системе УФСИН.

Напомним, в уголовно-исполнительной системе Тюменской области Андрей Рукосмотров служил с августа 1999 года. С апреля 2016 года исполнял обязанности по должности заместителя начальника УФСИН России по Тюменской области, со 2-го июля 2020 года была назначен ВРИО начальника УФСИН, также он занимал эту должность и в 2018 году.

Это не первый отрицательный факт в истории тюменского УФСИН. В настоящее время бывший начальник тюменской ИК-1 Игорь Чурсин также отбывает наказание в колонии, куда его посадили на 8 лет за взятки от осужденных.

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