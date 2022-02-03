Более 840 млн рублей ВСК выплатила своим клиентам по риску COVID-19 с начала пандемии

«Пандемия изменила спрос на медицинские услуги — во-первых, в целом растет число застрахованных по ДМС, примерно на 25% за период с 2018 по 2021 год. Во-вторых, увеличивается спрос на узкопрофильных врачей — отоларингологов, эндокринологов, неврологов, пульмонологов. Данная тенденция сохранится и в 2022 году — COVID-19 по-прежнему остается главным вызовом для всей системы здравоохранения. И после завершения пандемии тренд на заботу о собственном здоровье надолго останется актуальным. При этом страхование позволяет оптимизировать затраты на лечение за счет гибких страховых программ, включающих защиту от множества рисков, в т. ч. лечение коронавируса и сопутствующих заболеваний», — отмечает Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.