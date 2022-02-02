Жителям Тюмени пояснили, что в России локдаун вводить не планируется

«За пандемию у нас появилась новая система информирования населения — телефон „122“. Эта структура продолжает развиваться и совершенствоваться, поскольку она очень важна для людей. Ведь по этому единому номеру они могут задать интересующие их вопросы, касающиеся своего здоровья и обстановки и получить компетентные ответы», — пояснила глава надзорного ведомства.