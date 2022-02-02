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Жителям Тюмени пояснили, что в России локдаун вводить не планируется

2 февраля 07:30
Фото: 1Mi
Жителям Тюмени пояснили, что в России локдаун вводить не планируется
Анна Попова, глава Роспотребнадзора, пояснила, что несмотря на растущую заболеваемость во всех регионах в России не будут устанавливать чрезвычайные меры, такие как карантин или локдаун, пишет РИА Новости.

Специалист подчеркнула, что на сегодняшний день уже отработаны все необходимые действия при увеличении инфицированных. Будут применены освоенные ранее противоэпидемические меры и средства диагностики.

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«За пандемию у нас появилась новая система информирования населения — телефон „122“. Эта структура продолжает развиваться и совершенствоваться, поскольку она очень важна для людей. Ведь по этому единому номеру они могут задать интересующие их вопросы, касающиеся своего здоровья и обстановки и получить компетентные ответы», — пояснила глава надзорного ведомства.

На сегодняшний день рост показателя заболеваемости COVID-19 наблюдается в 80 субъектах РФ. По информации оперштаба Тюменской области на 1 февраля, коронавирусом в регионе заболели 1 211 местных жителей, из них 494 детей.

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#Новости#Общество#Коронавирус#Ограничения#Локдаун#Тюмень#Дарья Гасникова
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