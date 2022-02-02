Жителям Тюмени пояснили, что в России локдаун вводить не планируется

Специалист подчеркнула, что на сегодняшний день уже отработаны все необходимые действия при увеличении инфицированных. Будут применены освоенные ранее противоэпидемические меры и средства диагностики.
«За пандемию у нас появилась новая система информирования населения — телефон „122“. Эта структура продолжает развиваться и совершенствоваться, поскольку она очень важна для людей. Ведь по этому единому номеру они могут задать интересующие их вопросы, касающиеся своего здоровья и обстановки и получить компетентные ответы», — пояснила глава надзорного ведомства.
На сегодняшний день рост показателя заболеваемости COVID-19 наблюдается в 80 субъектах РФ. По информации оперштаба Тюменской области на 1 февраля, коронавирусом в регионе заболели 1 211 местных жителей, из них 494 детей.
Ранее «Наш Город» писал, что в связи с увеличением количества звонков колл-центр 122 расширяет штат.