Жители Тюменского района теперь ждут «неотложку» дольше суток

Сообщается, что из-за роста заболеваемости ОРВИ время доезда неотложной медицинской помощи может превышать сутки.
«В связи с этим введены дополнительные меры для обеспечения доступности медицинской помощи»,пишут в социальных сетях.
Отмечается, что с 1 февраля функционирует фильтр для пациентов с признаками ОРВИ в Боровской школе. На фильтре проводится первичный осмотр жителей с ОРВИ, при необходимости проводится тестирование на коронавирусную инфекцию.
Пользователи по-разному реагируют на подобную новость:
«Конечно у нас же теперь ковид везде. А если у человека приступ что тогда? Неотложная помощь и раньше не особо ездила», пишет подписчица группы «Боровский Luxury | Тюмень».
«Наш город» направил в региональный департамент здравоохранения запрос на официальный комментарий. Ответ ожидается.