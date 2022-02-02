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Жители Тюменского района теперь ждут «неотложку» дольше суток

2 февраля 05:19
Фото: 1Mi
В чатах Боровского рассказывают, что время доезда неотложной медицинской помощи превышает сутки. Жители Тюменского района возмущены тем, что приходится ждать столько времени. В Боровской школе открыт кабинет-фильтр для посетителей с признаками ОРВИ.

Сообщается, что из-за роста заболеваемости ОРВИ время доезда неотложной медицинской помощи может превышать сутки.

«В связи с этим введены дополнительные меры для обеспечения доступности медицинской помощи»,пишут в социальных сетях.

Отмечается, что с 1 февраля функционирует фильтр для пациентов с признаками ОРВИ в Боровской школе. На фильтре проводится первичный осмотр жителей с ОРВИ, при необходимости проводится тестирование на коронавирусную инфекцию.

Пользователи по-разному реагируют на подобную новость:

«Конечно у нас же теперь ковид везде. А если у человека приступ что тогда? Неотложная помощь и раньше не особо ездила», пишет подписчица группы «Боровский Luxury | Тюмень».

«Наш город» направил в региональный департамент здравоохранения запрос на официальный комментарий. Ответ ожидается.

#Новости#Сергей Антонов#Общество
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