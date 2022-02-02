Жители Кишерти в Пермском крае выступили против строительства завода ПЗСП

По словам местных жителей, в эти места перебираются молодые семьи из городов, потому что здесь чистая экология. Однако они опасаются, что выбросы предприятия изменят ситуацию, пишет properm.ru. Люди обратились с просьбой к руководству АО «ПЗСП» и местным чиновникам перенести запланированный объект в промзону.
В ПЗСП рассказали, что завод должен будет производить комовую, молотую известь и осажденный карбонат кальция. В компании считают опасения по поводу оседания вредных выбросов беспочвенными, так как на производстве планируют использовать немецкую технологию замкнутого цикла.
Глава администрации Кишертского района Наталья Колобанова отмечает, что компания «ПЗСП-Кишерть» выкупила ранее арендованный участок под строительство. Неизвестно, когда работы начнутся, но Колбанова попросила местных жителей «сохранять спокойствие». Жители считают, что местные власти не в полной мере информируют их о ситуации вокруг предприятия.
В краевом минприроды рассказали, что будущий завод должен быть возведен на расстоянии 900 метров от заказника «Сылвенский». При этом никаких охранных зон у заказников нет, а значит, нет и нарушений.
В ПЗСП добавили, что чиновники не разрешили бы построить предприятие при наличии таких территорий.