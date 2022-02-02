nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За информацию о поджигателях лесов тюменские власти предлагают 40 тысяч рублей

2 февраля 07:04
Фото: 1Mi
За информацию о поджигателях в лесу тюменские власти предлагают 40 тысяч
Исходя из документа, опубликованного на официальном сайте местных властей, региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности предлагает ввести финансовое поощрение за информацию о лицах, виновных в лесных пожарах, и за содействие задержанию.
Сюжет
Тюмень

Накануне, 1 февраля, на портале регионального правительства был размещён документ «Об утверждении Порядка выплаты в 2022 году денежного вознаграждения за сообщение достоверной информации о лицах, виновных в возникновении ландшафтных (природных) пожаров в Тюменской области, и (или) за содействие задержанию указанных лиц», в котором прописаны суммы за каждое из действий.

С начала 2022 года в Тюменской области случилось 69 пожаров
Узнать подробнее

За подлинные сведения о виновнике природного возгорания информатору причитается 40 тысяч рублей. Если же гражданин оказывает содействие в поимке поджигателя, ему полагается 50 тысяч рублей. Эту сумму он получит за каждого задержанного.

«При поступлении двух и более сообщений в отношении конкретного лица, виновного в возникновении ландшафтного (природного) пожара, денежное вознаграждение выплачивается гражданину, чье сообщение в правоохранительные органы явилось более ранним», — уточняется в постановлении.

Средства поступят не позже 10 рабочих дней после проверки и подтверждения поступившей информации.

На данный момент проект постановления проходит обсуждение. Решение о принятии или отклонении будет принято 9 февраля.

Материалы по теме
Власти Курганской области увеличили вознаграждение за информацию о виновниках пожаровВ Ишиме следователи проведут проверку по факту гибели людей при пожареЗа прошедшую неделю в Тюменской области зафиксировано 46 пожаров
#Новости#Общество#Проекты#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25