За информацию о поджигателях лесов тюменские власти предлагают 40 тысяч рублей

Накануне, 1 февраля, на портале регионального правительства был размещён документ «Об утверждении Порядка выплаты в 2022 году денежного вознаграждения за сообщение достоверной информации о лицах, виновных в возникновении ландшафтных (природных) пожаров в Тюменской области, и (или) за содействие задержанию указанных лиц», в котором прописаны суммы за каждое из действий.
За подлинные сведения о виновнике природного возгорания информатору причитается 40 тысяч рублей. Если же гражданин оказывает содействие в поимке поджигателя, ему полагается 50 тысяч рублей. Эту сумму он получит за каждого задержанного.
«При поступлении двух и более сообщений в отношении конкретного лица, виновного в возникновении ландшафтного (природного) пожара, денежное вознаграждение выплачивается гражданину, чье сообщение в правоохранительные органы явилось более ранним», — уточняется в постановлении.
Средства поступят не позже 10 рабочих дней после проверки и подтверждения поступившей информации.
На данный момент проект постановления проходит обсуждение. Решение о принятии или отклонении будет принято 9 февраля.