За информацию о поджигателях лесов тюменские власти предлагают 40 тысяч рублей

Накануне, 1 февраля, на портале регионального правительства был размещён документ «Об утверждении Порядка выплаты в 2022 году денежного вознаграждения за сообщение достоверной информации о лицах, виновных в возникновении ландшафтных (природных) пожаров в Тюменской области, и (или) за содействие задержанию указанных лиц», в котором прописаны суммы за каждое из действий.