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WWF России просит помощи из-за белых медведей в Арктике

2 февраля 17:15
Фото: pxhere.com
За финансовой помощью в соцсети обратилось российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF). В Арктике необходимо создание «медвежьих патрулей» в связи с участившимися случаями захода белых медведей в населенные пункты. Для этого уже собрано пять миллионов рублей.

Ученые связывают это с изменением климата – ледники образуются позже обычного и с появлением большого количества людей в Арктике. Люди, осваивая регион, должны помнить о хрупких экосистемах и учитывать интересы их сохранения. Об этом информирует news.ru.

В медвежьих патрулях будут участвовать местные жители. Для их работы необходимо оборудование и «расходники», среди которых сигналы для отпугивания медведей, снегоходы с топливом, а также дроны для наблюдения на расстоянии. Помимо этого поселки и метеостанции нужно оснастить антиконфликтными системами оповещения.

По сведениям WWF России в прошлом году с апреля по сентябрь в Ненецком автономном округе зафиксировали 15 заходов белых медведей в населенные пункты. Это абсолютный максимум с 2016 года. Все конфликты предотвращены.

По мнению ведущего научного сотрудника Института проблем экологии имени А. Н. Северцова Ильи Мордвинцева, в связи с таянием ледников белые медведи остаются на суше. В итоге, не имея возможности охотиться на льдинах, они идут на сушу и ищут пищу там. Но это не везде возможно, поэтому они отправляются в населенные пункты.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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