WWF России просит помощи из-за белых медведей в Арктике

Ученые связывают это с изменением климата – ледники образуются позже обычного и с появлением большого количества людей в Арктике. Люди, осваивая регион, должны помнить о хрупких экосистемах и учитывать интересы их сохранения. Об этом информирует news.ru.
В медвежьих патрулях будут участвовать местные жители. Для их работы необходимо оборудование и «расходники», среди которых сигналы для отпугивания медведей, снегоходы с топливом, а также дроны для наблюдения на расстоянии. Помимо этого поселки и метеостанции нужно оснастить антиконфликтными системами оповещения.
По сведениям WWF России в прошлом году с апреля по сентябрь в Ненецком автономном округе зафиксировали 15 заходов белых медведей в населенные пункты. Это абсолютный максимум с 2016 года. Все конфликты предотвращены.
По мнению ведущего научного сотрудника Института проблем экологии имени А. Н. Северцова Ильи Мордвинцева, в связи с таянием ледников белые медведи остаются на суше. В итоге, не имея возможности охотиться на льдинах, они идут на сушу и ищут пищу там. Но это не везде возможно, поэтому они отправляются в населенные пункты.