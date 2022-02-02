WWF России просит помощи из-за белых медведей в Арктике

По мнению ведущего научного сотрудника Института проблем экологии имени А. Н. Северцова Ильи Мордвинцева, в связи с таянием ледников белые медведи остаются на суше. В итоге, не имея возможности охотиться на льдинах, они идут на сушу и ищут пищу там. Но это не везде возможно, поэтому они отправляются в населенные пункты.