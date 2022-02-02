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В Тюменской области на пути к станции Тобольск загорелся локомотив

2 февраля 05:12
Фото: Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры
В составе грузового поезда на 32 пути парка «Т» станции Тобольск загорелся локомотив. Его потушил пожарный поезд, обошлось без пострадавших. Причину возгорания выясняют. Тюменская транспортная прокуратура проведет проверку. Об инциденте сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Вчера вечером, 1 февраля, произошло возгорание локомотива 2ТЭ116.

Он находился в составе грузового поезда на 32 пути парка «Т» станции Тобольск. Тушение локализовано пожарным поездом. Пострадавших нет. Задержек движения поездов не допущено. Причина возгорания устанавливается.

Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку, чтобы выяснить, были ли соблюдены требования законодательства о безопасности движения и не было ли нарушений при эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее «Наш город» писал об инциденте в Тобольском районе. Тогда из-за дефекта колес сошел с рельсов поезд, который следовал из Сургута в Екатеринбург. В тот вечер никто не пострадал.

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#Новости#Поезда#Инцидент#Железная дорога#Тобольск#Ангелина Крестьянникова#Общество
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