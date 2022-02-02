В Тюменской области 204 сельских поселения подключены к бесплатному Wi-Fi

С завершением проекта УЦН 1.0 не прекращается развитие инфраструктуры малых населенных пунктов в регионе. Так, на сегодняшний день определены специальные условия использования сетей LTE. Это значит, что операторы сотовой связи должны будут обеспечивать интернетом 4G населенные пункты с численностью населения от 1000 человек и автомобильные дороги общего пользования федерального значения. Кроме того, в конце 2021 года завершилась большая работа по подключению более 1000 социально значимых объектов в Тюменской области, и построенная инфраструктура стала базой для подключения к интернету жителей юга Тюменской области: на данный момент уже выполнено порядка 1000 подключений домашнего интернета в селах и деревнях.