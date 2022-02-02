В Тюменской области 204 сельских поселения подключены к бесплатному Wi-Fi

Последняя точка доступа была подключена в д. Решетникова Тюменского района.
Благодаря точкам Wi-Fi-доступа более 70000 сельчан теперь могут дистанционно записываться к врачу, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, оформлять документы на портале госуслуг и общаться с родными и близкими в онлайн-формате. Согласно стандартам, скорость соединения на точках доступа должна быть не ниже 10МБ/с. Но, как показало последнее тестирование, которое провели 1 февраля в д. Решетникова, она может достигать 50МБ/с.
«Завершился первый этап проекта „Устранение цифрового неравенства на территории Тюменской области“: в населенных пунктах проведены волоконно-оптические линии связи и сформированы коллективные точки бесплатного доступа к сети „Интернет“ по технологии Wi-Fi. Второй этап данного проекта запущен после внесения изменений в федеральный закон N 126-ФЗ „О связи“ в апреле 2020 года: перечень населенных пунктов был расширен и затрагивает населенные пункты с численностью населения от 100 до 500 человек. Также изменился подход к предоставлению доступа к сети „Интернет“, вместо коллективной точки доступа теперь формируются базовые станции подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE (4G)»,Станислав Логинов, заместитель директора департамента информатизации Тюменской области.
За шесть лет существования проекта специалистами было построено более двух тысяч километров оптики. Места установки точек доступа были согласованы с администрациями муниципалитетов. Опоры с оборудованием установлены вблизи социально значимых объектов — библиотек, детских садов, сельских клубов, школ.
Чтобы выйти в интернет через точку УЦН, пользователю нужно пройти авторизацию любым из двух предусмотренных законом способов: посредством СМС или с помощью подтвержденной учетной записи единого портала государственных услуг. Бесплатный телефон для получения информации по работе точек доступа: 8-800-301-00-35.
С завершением проекта УЦН 1.0 не прекращается развитие инфраструктуры малых населенных пунктов в регионе. Так, на сегодняшний день определены специальные условия использования сетей LTE. Это значит, что операторы сотовой связи должны будут обеспечивать интернетом 4G населенные пункты с численностью населения от 1000 человек и автомобильные дороги общего пользования федерального значения. Кроме того, в конце 2021 года завершилась большая работа по подключению более 1000 социально значимых объектов в Тюменской области, и построенная инфраструктура стала базой для подключения к интернету жителей юга Тюменской области: на данный момент уже выполнено порядка 1000 подключений домашнего интернета в селах и деревнях.