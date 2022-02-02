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В тюменских микрорайонах построят четыре новые школы

2 февраля 07:16
Фото: 1Mi
Правительство Тюменской области заключило концессионные соглашения на строительство школ в микрорайонах Мелиоратов, Мыс, Антипино и Ямальский-1. Как указано в постановлениях, объекты должны быть сданы не позднее 31 декабря 2024 года.
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Тюмень

Как указано в соглашениях, подписанных губернатором Тюменской области и размещенных на официальном сайте правительства региона, учебное учреждение в микрорайоне Мыс рассчитано на 1200 мест. Планируется, что школа представит собой пятиэтажное здание площадью не менее 20 232 кв. метров. Участок под строительство обозначен в пределах улиц Судоремонтная — Кулибина — Ермака — Макарова. Объект обойдется региону в 693 043 400 рублей.

Три другие школы рассчитаны на 1101 мест и также включат в себя 5 этажей вместе с подвалом. На строительство каждой школы, площадью не менее 21 106 кв. метров, планируется потратить по 635 990 600 рублей.

Учреждение в Антипино расположится на улице Изумрудной. В микрорайоне Ямальский-1 выделен участок на объездной дороге с улиц Мельникайте — Широтной. Школу в районе Мелиоратов построят в пределах улиц Ненецкой — Ишимской.

Концессионное соглашение вступает в силу с даты его соглашения и действует до 30.06.2030 года.

Строительство новых школ в Тюменской области способствует решению задач нацпроекта «Образование». Каждый год в регионе открывается не меньше 3 школ, как в крупных городах Тюменской области, таки и в посёлках и труднодоступных сёлах. В текущем году по нацпроекту «Образование» было построено 7 школ, в прошлом — 3 школы.

#Новости#Тюмень#Строительство#Школа#Ангелина Крестьянникова#Общество
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