В тюменских микрорайонах построят четыре новые школы

Как указано в соглашениях, подписанных губернатором Тюменской области и размещенных на официальном сайте правительства региона, учебное учреждение в микрорайоне Мыс рассчитано на 1200 мест. Планируется, что школа представит собой пятиэтажное здание площадью не менее 20 232 кв. метров. Участок под строительство обозначен в пределах улиц Судоремонтная — Кулибина — Ермака — Макарова. Объект обойдется региону в 693 043 400 рублей.
Три другие школы рассчитаны на 1101 мест и также включат в себя 5 этажей вместе с подвалом. На строительство каждой школы, площадью не менее 21 106 кв. метров, планируется потратить по 635 990 600 рублей.
Учреждение в Антипино расположится на улице Изумрудной. В микрорайоне Ямальский-1 выделен участок на объездной дороге с улиц Мельникайте — Широтной. Школу в районе Мелиоратов построят в пределах улиц Ненецкой — Ишимской.
Концессионное соглашение вступает в силу с даты его соглашения и действует до 30.06.2030 года.
Строительство новых школ в Тюменской области способствует решению задач нацпроекта «Образование». Каждый год в регионе открывается не меньше 3 школ, как в крупных городах Тюменской области, таки и в посёлках и труднодоступных сёлах. В текущем году по нацпроекту «Образование» было построено 7 школ, в прошлом — 3 школы.